В Бишкеке задержаны участники акции против вырубки деревьев
Десять участников акции против вырубки деревьев привезли в Первомайский РОВД города Бишкека. Об этом «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода) сообщила гражданский активист Гульнара Джурабаева.
По ее словам, милиция насильно загрузила участников акции против вырубки деревьев по улице Токтоналиева и привезла в Первомайский РОВД. Милиционеры заявили, что граждане нарушают общественный порядок.
Однако сами граждане заявляют, что городские власти нарушают их конституционные права.
«Зеленстрой» должен сажать деревья, а не рубить их», – возмущались местные жители. Они отметили, что ранее мэрия обещала пока не вырубать деревья, но сегодня началась вырубка.
Как рассказала Гульнара Джурабаева, пока они просто сидят в РОВД. «Милиционеры не знают, что с нами делать, ходят куда-то. Мы ждем, что еще сотрудники милиции придумают», – добавила она.
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