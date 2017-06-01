«Искандеры» уничтожили условных «боевиков» на учениях в Таджикистане

В Таджикистане на учениях «Душанбе-Антитеррор – 2017», которые проходят при координации Антитеррористического центра СНГ, участвует 4,5 тысячи военнослужащих России и Таджикистана. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны Таджикистана Фаридун Махмадалиев. Учения проходят в три этапа.

В рамках учений расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» баллистической ракетой впервые уничтожили скопление «боевиков» на учениях за пределами РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковника Ярослава Рощупкина.

По словам Рощупкина, стартовые позиции находились на полигоне Ляур (Таджикистан) в 140 км от цели. «Ракета, набрав высоту более 100 км, поразила замаскированный штаб и тренировочный лагерь условных боевиков», – приводит агентство слова Рощупкина.

Кроме того, как сказал полковник Рощупкин, «недавно сформированное реактивное подразделение 201-й военной базы, на вооружении которого РСЗО «Ураган», впервые выполнило огневые задачи на полигоне Харбмайдон в 15 км таджико-афганской границы и поразило отходящие группы незаконных вооруженных формирований 220-мм реактивными снарядами».

Глава Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Саидмумин Ятимов заявил журналистам, что ухудшение обстановки в Афганистане вынуждает страны СНГ к противодействию возможным угрозам на своих южных рубежах. По его словам, в нынешней ситуации Таджикистан превратился в «буферное государство», поэтому последнее время все крупные учения проводятся в Таджикистане.