ЕСПЧ рассмотрит нарушение Россией прав человека в Крыму

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск Украины к России о нарушении прав человека в аннексированном Крыму. Об этом в четверг сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

По словам министра, Украина подала в Страсбургский суд пять исков против России: о нарушении прав человека в Крыму, о незаконном вывозе детей-сирот с Украины и по массовым нарушениям прав человека на территории Донбасса со стороны России и ее сторонников. Неделю назад ЕСЧП принял правовую позицию Украины по первому иску.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года после референдума, организованного пророссийскими властями. Украина и международное сообщество не признают итогов голосования. В марте 2017 года международная правозащитная организация Amnesty International сообщила о «резком ухудшении ситуации с правами человека» на полуострове.