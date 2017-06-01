Туркменские бизнесмены обеспокоены новым требованием для ввоза товаров

Туркменские предприниматели обеспокоены новым требованием Государственной таможни о предоставлении разрешения Государственной товарно-сырьевой биржи на ввоз товаров в страну.

Предприниматель из Туркменистана на условиях анонимности рассказал, что многие предприниматели считают данное требование незаконным. По его словам, биржа предоставляет услуги по регистрации за определенную плату, с зарубежных предпринимателей – в иностранной валюте, а с отечественных предпринимателей – в манатах. «Но, так как иностранцы биржевые взносы не платят, эти средства должны покрывать местные предприниматели», – сказал он.

Издание «Альтернативные Новости Туркменистана» (АНТ) сообщает, что таможня ввела новые правила раньше срока, который намечен на 1 июня. По данным издания, это положение не новое. Такое требование существовало при Сапармурате Ниязове, но в 2008 году в связи с уравнением курсов валют и поступлениями средств от продажи энергоресурсов, фирмы освободили от необходимости брать разрешение.

Сообщения о новых требованиях по таможенному оформлению товаров, импортируемых в Туркменистан, совпало с началом новой волны антикоррупционных мер, объявленных правительством Туркменистана.

По мнению предпринимателей, требование получения разрешения на бирже создает дополнительные бюрократические препятствия при ввозе товаров и открывает новые возможности для взяточничества. В результате могут вырасти объемы официальных и неофициальных затрат, что в свою очередь приведет к повышению цен на ввозимые товары.