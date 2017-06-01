В КР депутат требует дать оценку высказываниям журналиста Бабакулова

На заседании парламента Кыргызстана ряд депутатов высказался за усиление ответственности граждан, провоцирующих межнациональные конфликты.

Поводом для такого недовольства стала статья журналиста Улугбека Бабакулова на сайте «Фергана.ру». Депутат Мурадыл Мадеминов отметил, что после июньских событий только устанавливается мир и спокойствие в стране и предложил лишать гражданства тех, кто снова поднимает межнациональный вопрос.

«До сих пор не просохли слезы матерей, которые потеряли детей в тех трагических событиях. Считаю, что статья журналиста это провокация. И не случайно, эта статья выходит близко к той трагической дате. В Кыргызстане все только успокаивается. Но это спокойствие можно нарушить такими статьями. Правоохранительные органы должны дать оценку таким высказываниям», – сказал он.

Сам журналист Улугбек Бабакулов рассказал, что смысл его статьи неправильно поняли. «Я лишь перевел те мнения и посты в соцсетях, которыми некоторые пользователи провоцировали межнациональные отношения. Я хотел, чтобы спецслужбы ставили заслоны подобным высказываниям. Спецслужбы должны не только политикой заниматься, но и отслеживать подобные вещи», – сказал он.

В 2010 году в июне произошли трагические события в Ошской, Джалал-Абадской областях. Тогда погибли 442 человека.