В Польше в могиле жертвы крушения Ту-154 нашли останки семи человек

В Польше во время очередной эксгумации жертв авиакатастрофы президентского самолета под Смоленском в гробу одной из жертв нашли останки нескольких человек.

Как оказалось, вместе с генералом Брониславом Квятковским были погребены фрагменты тел еще семи человек, тела католического и православного капелланов похоронены в одном гробу, а в могиле стюардессы президентского самолета Наталии Янушко найдены фрагменты тел шести других жертв катастрофы.

«Мы хотим призвать политиков партии «Гражданская платформа» быть более сдержанными в своих высказываниях, ведь нас обманывали, говоря о том, что эксгумация невозможна», – заявил отец Наталии Янушко – Гжегож Янушко. По его словам, неправдивыми нужно назвать заявления тогдашних властей, то есть именно «Гражданской платформы», о том, что семьи жертв катастрофы под Смоленском настаивали на как можно более быстрых похоронах своих близких.

Некоторые политики говорят о том, что Дональда Туска, который в 2010 году был премьер-министром Польши, и некоторых членов его кабинета нужно судить за то, что они доверили процесс идентификации тел жертв катастрофы российской стороне.

В катастрофе президентского самолета ТУ-154 под Смоленском 10 апреля 2010 года погибли 96 представителей польской элиты, в том числе президент страны Лех Качиньский с супругой. Все они направлялись на мероприятия в связи с 70-й годовщиной расстрелов польских офицеров в Катыни.