Соратник Макрона оказался в центре коррупционного скандала

Прокуратура Франции начала предварительное расследование в отношении главы избирательного штаба Эммануэля Макрона. В настоящее время Ришар Ферран занимает пост министра территориальной целостности в администрации нового французского президента.

На такой шаг ведомство пошло после публикаций в СМИ о возможной причастности Феррана к финансовым махинациям. Сотрудникам уголовного розыска предстоит выяснить, нарушил ли соратник Макрона закон, арендуя офисные помещения у своей жены. Французская пресса также писала, что политик, будучи депутатом парламента, нанял помощником своего сына и платил ему зарплату из парламентского бюджета. Ферран обвинения отрицает.

Эммануэль Макрон победил на выборах президента, но уже 11 июня во Франции пройдет первый тур парламентских выборов. На них основанное Макроном движение «Вперед» рассчитывает получить большинство голосов.

Во время президентской гонки тогдашний фаворит Франсуа Фийон оказался в центре скандала из-за обвинений в коррупции. СМИ сообщили, что политик фиктивно трудоустроил свою жену, когда сам он был депутатом. Рейтинги Фийона резко упали и он не прошел во второй тур выборов.