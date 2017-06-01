Узбекистан просит Саудовскую Аравию увеличить квоту на малый хадж в 2018 году

Власти Узбекистана обратятся с просьбой к Саудовской Аравии увеличить квоту на умру (малый хадж) для узбекистанских паломников с 6 тысяч до 10 тысяч человек, сообщили РИА Новости в Ккомитете по делам религий при Кабинете министров республики.



«Узбекская сторона намерена обратиться в Министерство хаджа Саудовской Аравии с просьбой рассмотреть вопрос об увеличении квоты на умру до 10 тысяч паломников в 2018 году», – сказал представитель комитета.



По его словам, окончательное решение по этому вопросу саудовскими властями может быть принято в начале следующего года.



Общая квота паломников в Саудовскую Аравию из Узбекистана в 2017 году была увеличена на 20% по сравнению с 2016 годом – до 13,2 тысячи человек. В том числе квота на большой хадж выросла в 1,4 раза – до 7,2 тысячи паломников, квота на умру сохранилась на уровне 6 тысяч паломников (5,35 тысячи человек весной и 650 человек в летний период).



В 2016 году в рамках программы хаджа и умры вся квота на 11,2 тысячи человек для республики была полностью использована. По предложению управления мусульман Узбекистана и ряда общественных фондов в этом году для совершения хаджа и умры прежде всего учитывают заявки верующих, которые планируют отправиться в паломничество впервые.