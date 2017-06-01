В Кыргызстане отозваны иски к «Азаттыку» о защите чести Атамбаева

В суде в Бишкеке генеральная прокуратура подала ходатайство об отзыве судебных исков к «Азаттыку» – Кыргызской редакции Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода». Как сообщает «Азаттык», прокурор Руслан Абдрахман заявил это ходатайство на судебном заседании в среду, 31 мая, в Октябрьском районном суде, где рассматриваются иски прокуратуры к адвокатам лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева, сайту Zanoza.kg и журналисту Нарыну Айыпу о защите чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева.

Как сообщила «Азаттыку» пресс-секретарь Верховного суда КР Айнура Токтошева, на заседании генеральная прокуратура в лице Руслана Абдырахмана ходатайствовала об отзыве исков к «Азаттыку». Абдрахман сослался на то, что 13 мая на сайте president.kg появилось сообщение президента Алмазбека Атамбаева о том, что он готов отозвать исковые требования к «Азаттыку» на сумму 20 миллионов сомов. В связи с этим генеральная прокуратура также просит суд снять финансовые претензии к «Азаттыку», арест с имущества и счетов Азаттыка. Суд ходатайство удовлетворил.

В прошлом месяце Атамбаев предложил генеральной прокуратуре страны рассмотреть вопрос об отзыве исковых требований к учреждению «Азаттык медиа» – Кыргызской редакции Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода». В марте Атамбаев заявлял о готовности судиться, утверждая, что «Азаттык» и независимый кыргызский новостной сайт Zanoza.kg оклеветали его в своих материалах, процитировав заявления оппозиционной партии «Ата Мекен» после ареста ее лидера Омурбека Текебаева.

Суд в Бишкеке 31 мая приступил к рассмотрению первого иска к Zanoza.kg, Нарыну Айыпу и адвокатам Текебаева – Таалайгуль Токтакуновой и Канатбеку Азизу. Как ожидается, 1 июня суд продолжит заседание.