В Грузии прошла акция в защиту похищенного азербайджанского журналиста

В центре Тбилиси в среду прошла акция неправительственных организаций и журналистов, требующих от властей расследовать похищение в грузинской столице азербайджанского журналиста и активиста оппозиции Афгана Мухтарлы. Он исчез в Тбилиси вечером 29 мая, сообщает Радио Свобода.

Официальные лица в Тбилиси отрицают свою причастность к инциденту и обещают «тщательно расследовать» произошедшее. В среду появилась информация о том, что журналист, оппозиционно настроенный к нынешним властям Азербайджана, находится в Бакинском следственном изоляторе. Мухтарлы рассказал своему адвокату, что в центре Тбилиси его похитили неизвестные лица, говорившие по-грузински, избили и завязали глаза. Два часа спустя (именно столько времени необходимо для того, чтобы добраться на автомобиле до грузино-азербайджанской границы) Мухтарлы пересадили в другую машину, где с ним говорили уже на азербайджанском языке.

Журналиста обвиняют в незаконном переходе границы и провозе большой суммы денег. Сам он утверждает, что добровольно ни в коем случае не поехал бы на родину. По словам Мухтарлы, паспорт он оставил в своем доме в Тбилиси. Несколько тысяч евро, которые он якобы пытался контрабандой перевезти в Азербайджан, как утверждает Мухтарлы, ему подбросили в машине.

Грузинские оппозиционные политики, журналисты и представители либеральной общественности, выступившие на митинге протеста у резиденции премьер-министра Георгия Квирикашвили, убеждены: вне зависимости от того, участвовали ли спецслужбы Грузии в похищении азербайджанского оппозиционера, прожившего два года в Тбилиси, грузинские власти несут ответственность за нарушение прав человека, поскольку либо сами организовали, либо не смогли помешать похищению журналиста и его переправке в соседнюю страну.