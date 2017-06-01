Получивший при Каримове условный срок экс-мэр Ташкента назначен зампредседателем Госкомархитектстроя

Козим Туляганов назначен заместителем председателя Государственного комитета по архитектуре и строительству – начальника Государственной инспекции архитектурно-строительного надзора (бывшее Главное управление государственного надзора за соблюдением качества проектных и строительно-монтажных работ).

Постановление об этом 30 мая подписал президент Шавкат Мирзияев, сообщается на Правительственном портале Узбекистана.

В декабре 2016 года Радио «Озодлик» сообщало о том, что президент Узбекистана Шавкат Мирзияев назначил бывшего хокима (главу администрации) Ташкента Козима Туляганова начальником Главного управления государственного надзора за соблюдением качества проектных и строительно-монтажных работ Государственного комитета по архитектуре и строительству.

Источники нашего радио сообщали о том, что президент Мирзияев назначил Туляганова на эту должность после собрания с активистами Ташкента, проведенного 24 ноября прошлого года в рамках его предвыборной кампании.

Вслед за этим Мирзияев возложил на бывшего хокима столицы обязанность контролировать реализацию программы развития города.

В рамках этой программы в Сергелийском районе Ташкента запланировано в 2017-2022 годах возведение 500 многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям.

Кроме того, в рамках данной программы намечено создание в узбекской столице парков отдыха, зеленых зон, а также ускорение темпов строительства новых веток метро.

В начале мая этого года президент Мирзияев подписал указ о коренном совершенствовании деятельности Государственного комитета по архитектуре и строительству. Как напоминает интернет-издание Gazeta.uz, в документе подвергались критике «серьезные недостатки» в градостроительной деятельности, включая«многочисленные факты грубого нарушения законодательства о градостроительстве, требований градостроительных норм и правил при реконструкции и благоустройстве населенных пунктов, строительстве объектов производственной, социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры».

68-летний Козим Насирович Туляганов в 1994-2001 годах работал хокимом Ташкента, в 2001-2004 годах – первым заместителем премьер-министра Узбекистана, в 2004-2005 годах был хокимом Ташкентской области.

Однако в 2006 году Козим Туляганов был обвинен в совершении экономических преступлений. Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил его к 20 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также суд обязал его вернуть государству 1,3 миллиона долларов США.

Ташкентский журналист Сергей Ежков, который освещал судебный процесс по делу Туляганова, говорил «Озодлику», что ​президент Мирзияев почувствовал потребность в профессиональных навыках Козима Туляганова:

– Козим Насырович – хороший специалист. Он с самого начала работал в сфере строительства. Если помните, он возглавлял «Главташкентстрой», который отвечал за все строительные работы в Узбекистане. Во-вторых, назначение его на новую должность – это хороший знак. Тем самым власти хотят сказать: «Извините, Козим Насырович, мы рано уволили вас с работы, теперь хотим исправить эту ошибку». В стране всегда шли строительные работы, этот вопрос актуален и сейчас. В этом смысле, я думаю, что назначение Козима Туляганова на ответственную должность, оправдает себя, – говорил «Озодлику» Сергей Ежков.

Другие источники «Озодлика» также утверждали, что новый президент Узбекистана вернул Туляганова в состав правительства, учитывая его большой опыт работы в сфере строительства.

Козим Туляганов с начала 90-х годов прошлого века до середины 2000 года возглавлял строительство крупных объектов в Ташкенте. В частности, под его руководством были построены резиденция первого президента Ислама Каримова – «Оксарой» и здание Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана.