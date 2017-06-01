Трамп объявил, что США могут выйти из Парижского соглашения по климату
Представители Белого дома объявили, что президент США Дональд Трамп готовится вывести США из Парижского соглашения по климату, но остался вопрос «формулировок». Это же источники в Белом доме сообщили ABC и Reuters. Сам Трамп также подтвердил, что анонсирует свое решение на эту тему в ближайшее время:
На заседании глав «большой семерки» на Сицилии, которое прошло на прошлой неделе, Трамп также объявил президентам других стран о будущем выходе из соглашения.
Несмотря на решение США, представители ЕС и Китая заявили Associated Press, что намерены придерживаться взятых на себя обязательств в рамках соглашения.
Соглашение по климату было подписано летом 2015 года лидерами почти 200 стран, в том числе предыдущим президентом США Бараком Обамой. Тот считал его одним из своих главных достижений на посту президента.
Цель соглашения – «ограничить рост средней глобальной температуры к 2050 году не более чем на 1,5 градуса Цельсия», заставить страны снизить эмиссии углекислого газа в атмосферу и переходить на «зеленые» технологии вместо сжигания угля и углеводородов. Соглашение также предполагает выделение значительных средств фондам, которые борются с изменениями климата. Администрация Обамы в 2015 году обязалась предоставить им в ближайшие несколько лет порядка $3 млрд на проведение исследований и наблюдений, из который $500 млн уже было выплачено в 2016 году.
Поскольку Барак Обама в 2015 году подписал Парижское соглашение как президентский указ, который не требовал обязательного одобрения Конгрессом США в отличие от закона, Трамп может таким же образом объявить о выходе из соглашения.
Экологические активисты в США категорически недовольны намерением Трампа. В США уже несколько месяцев проходят протесты против решения США выйти из соглашения. Также протестующие недовольны тем, что Трамп отменил в США ограничения на выброс продуктов сгорания угля на ТЭЦ, разрешил проводить буровые работы на газовых и нефтяных месторождениях в природоохранных зонах и планирует радикально сократить расходы федерального Агентства по защите окружающей среды.
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