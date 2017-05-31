Путин отменил запрет на наем турецких рабочих

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ о частичной отмене санкций против Турции. В частности, снят запрет на наем турецких граждан на работу, а турецким компаниям разрешено работать в России. Также президент поручил Министерству иностранных дел России уведомить турецкое правительство о возобновлении соглашения по взаимным поездкам.

Россия ввела санкции против Турции в ноябре 2015 года, после того как турецкие истребители сбили российский бомбардировщик на границе Турции и Сирии, тогда погибли двое российских военных. Россия запретила продавать в Турцию туристические путевки, ограничила наем турецких рабочих и запретила ввоз ряда товаров.

Во время встречи Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом главы государств договорились отменить все ограничения. При этом Россия сохранила запрет на ввоз турецких помидоров.