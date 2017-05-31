Британская полиция: нападавший в Манчестере действовал в одиночку

Британская полиция полагает, что исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди действовал в одиночку. Как сообщает газета The Guardian, на это указывают результаты расследования. В то же время полиция до сих пор не исключает, что Абеди был частью подпольной сети экстремистов.

В настоящее время службы безопасности пытаются отследить последние перемещения Абеди перед терактом. 18 мая он вернулся в Британию из Ливии. Полиция изучает камеры наблюдения и телефонные звонки смертника.

На прошлой неделе полиция объявила, что к взрыву в Манчестере причастна целая террористическая сеть. По словам главы британского МВД Эмбер Радд, нападение было хорошо спланировано.

Жертвами теракта в Манчестере 22 мая стали 22 человека, более ста – ранены. В настоящее время по делу о теракте под стражей находятся 14 человек.