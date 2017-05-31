Назарбаев: политических преследований в Казахстане нет

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил сегодня в селе «Акмол» в Акмолинской области, что в Казахстане нет политических преследований. 31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий. Назарбаев принял участие в Акмоле в церемонии возложения венка у памятника жертвам политических репрессий. Назарбаев «напомнил о созданных на тот момент лагерях для репрессированных лиц и рассказал о жестоких условиях в их стенах», передает его пресс-служба.

– Сегодня трудно даже представить это, потому что мы построили совсем другое государство. Права и свободы граждан защищены, политических преследований в Казахстане нет, узников по этой теме нет, – заявил Назарбаев, выступая перед журналистами в Акмоле.

По сведениям историков, в эпоху сталинских репрессий в Казахстане было расстреляно по меньшей мере 22 тысячи человек. В лагеря в Казахстане, по подсчетам, было выслано около пяти миллионов советских граждан. В церемонии возложения венка в Акмоле, по сообщению официальной прессы, приняли участие родственники репрессированных.

– Мы знаем, в Северной Африке государство уничтожено, народ отброшен на 10-20 лет, бедствие, терроризм, убийства и бандитизм. Поэтому нам нужно эволюционное развитие, тогда мы будем двигаться вперед, – сказал Назарбаев. Он призвал «помнить свое прошлое и ценить настоящее». – Нужно, помня о своей истории и жестоких сторонах этой истории, делать свои выводы, чтобы этого не повторить.

Правозащитники критикуют правящего страной с 1989 года Назарбаева за подавление инакомыслия, основных свобод и говорят о политических заключенных в Казахстане. Власти отрицают существование политзаключенных.