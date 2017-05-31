Мирзияев раскритиковал министров за отсутствие инвестиций

29 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзияев провел специальное правительственное совещание, посвященное анализу и оценке состояния реализации соглашений, договоров и проектов по развитию взаимного партнерства, подписанных по итогам его визитов в Туркменистан, Казахстан, Россию и Китай, а также встреч на высшем уровне с президентом Турции, сообщает национальное агентство УзА.

Глава государства на основе глубокого анализа и конкретных примеров указал на то, что, несмотря на достижение важных договоренностей по исполнению проектов, некоторые руководители подходят к их реализации по-старому, проявляют безответственное отношение к данному вопросу, имеющему приоритетное значение для экономики страны, позволяющему создать новые рабочие места и повысить благосостояние населения.

Мирзияев отметил, что ответственные руководители, отчитавшиеся на совещании, должны кардинально повысить свою ответственность, персонально отвечать за проекты и договоры, реализация которых не обеспечивается или отстает. Даны поручения по конкретному определению первоочередных мер при реализации каждого проекта, осуществлению современного и системного мониторинга процессов финансирования и исполнения.

Как пишет УзА, с целью совершенствования работы в данной сфере будет установлен порядок, в соответствии с которым еженедельно в Кабинете Министров и ежемесячно у президента будет представлен отчет о текущих реализуемых проектах и разрабатываемых совместно с иностранными партнерами новых инвестиционных проектах.

На Счетную палату и Генеральную прокуратуру возложен контроль за своевременным финансированием проектов, исполнительной дисциплиной соответствующих руководителей, эффективным использованием имеющихся возможностей ответственными лицами.

Несмотря на то, что в ходе визита официальной делегации Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Рустамом Азимовым в Турцию Ташкент и Анкара подписали соглашения по реализации проектов на сумму более 2 миллиардов долларов, а в ходе визита президента Шавката Мирзияева в Москву Узбекистан и Россия подписали двусторонние соглашения и контракты на сумму 5 миллиардов долларов США, сообщается, что объем иностранных инвестиций в узбекскую экономику практически не увеличился.

В ходе состоявшегося в Сенате совещания министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, говоря об этой проблеме, заявил, что основной преградой на пути иностранных инвестиций в Узбекистан является отсутствие свободной конвертации иностранной валюты.