Ташкент и Душанбе обсудят проблемные вопросы государственной границы
Правительственные делегации Узбекистана и Таджикистана 30 мая обсудили в Душанбе проблемы несогласованных участков на узбекско-таджикской государственной границе, сообщил корреспонденту информагентства REGNUM источник в правительстве Узбекистана.
«Стороны намерены в ходе обсуждения прийти к окончательному закрытию этого проблемного для двух стран вопроса», – отметил собеседник агентства.
Он указал, что при общей протяженности узбекско-таджикской госграницы 1333 километров несогласованными остаются около 60 километров.
«С узбекской стороны переговоры будет вести опытный дипломат, посол по особым поручениям МИД Узбекистана Ильхом Неъматов», – сообщил источник.
Ранее в городе Джалал-Абаде состоялась встреча рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации общей государственной границы.
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