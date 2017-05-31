Ташкент и Душанбе обсудят проблемные вопросы государственной границы

Правительственные делегации Узбекистана и Таджикистана 30 мая обсудили в Душанбе проблемы несогласованных участков на узбекско-таджикской государственной границе, сообщил корреспонденту информагентства REGNUM источник в правительстве Узбекистана.

«Стороны намерены в ходе обсуждения прийти к окончательному закрытию этого проблемного для двух стран вопроса», – отметил собеседник агентства.

Он указал, что при общей протяженности узбекско-таджикской госграницы 1333 километров несогласованными остаются около 60 километров.

«С узбекской стороны переговоры будет вести опытный дипломат, посол по особым поручениям МИД Узбекистана Ильхом Неъматов», – сообщил источник.

Ранее в городе Джалал-Абаде состоялась встреча рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации общей государственной границы.