Шурин Рахмона Амируллои Асадулло покинул пост мэра Курган-Тюбе

Шурин президента Таджикистана Эмомали Рахмона Амируллои Асадулло освобожден от должности мэра города Курган-Тюбе «в связи с переходом на другую работу».

Как сообщил первый заместитель мэра Искандар Абдуллаев, временным исполняющим обязанности главы администрации города назначен Абдуалим Исмоилзода, председатель Шахритусского района.

Информацию об освобождении Амируллои Асадулло подтвердил и Исмоилзода. Он сообщил, что проведет последнее заседание администрации Шахритусского района и поедет в Курган-Тюбе.

Указ президента об освобождении Амируллои Асадулло с должности мэра административного центра Хатлонской области пока не опубликован на сайте главы государства. Также неизвестно, какой пост займет один из близких родственников президента Таджикистана.

Амируллои Асадулло, один из братьев Азизамо Рахмоновой – супруги президента Таджикистана Эмомали Рахмона, был назначен на пост главы администрации города Курган-Тюбе в феврале 2014 года. До этого он работал главой администрации района Джалолиддини Балхи и главой корпорации «Рушди Хатлон».