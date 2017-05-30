Под Ташкентом на параплане разбился глава службы безопасности посольства Франции

В горах под Ташкентом при полете на параплане в минувшие выходные погиб руководитель службы безопасности посольства Франции в Узбекистане, передает РИА Новости.

«Да, сотрудник нашего посольства погиб в Чимгане во время полета на параплане, он гражданин Франции, начальник безопасности посольства», – сообщил агентству представитель посольства, не уточнив его имя.

По словам собеседника агентства, тело погибшего пока находится в Ташкенте, в настоящий момент с властями Узбекистана обсуждается вопрос его доставки на родину.

«С глубоким прискорбием посольство Франции в Узбекистане узнало о гибели в результате несчастного случая в субботу, 27 мая, одного из своих сотрудников, майора Франсиса Делега, регионального руководителя службы оперативной безопасности, также компетентного по Таджикистану и Туркменистану», – говорится в сообщении на сайте посольства.