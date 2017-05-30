В Узбекистане 11 человек осуждены несмотря на заявления о жестоких пытках во время следствия

Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил к 5-6 годам лишения свободы 11 человек, проигнорировав их сообщения о жестоких пытках, которые были к ним применены в ходе задержания и следствия, пишет «Фергана» со ссылкой на сообщение Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ). Все осужденные признаны виновными в религиозном экстремизме.

Собиржон Хасанов, Бахадир Садыков, Равшан Садыков осуждены 23 мая на 5 лет заключения, Равшан Мирзаев и Афзалжон Урунов – на 5,6 года, Дилшод Камилов, Абдурашид Рашидов, Хуснуддин Инагамов, Даврон Файзиев и Хуснуддин Ризаев – на 6 лет. Азимжон Урунов освобожден в зале суда.

Опрошенные членами ИГНПУ адвокаты подсудимых считают, что уголовное дело было полностью сфабриковано, вина их подзащитных не была доказана. На судебное заседание не явились 6 свидетелей, которые должны были дать показания об отсутствии вины подсудимых. Суд прошёл в три этапа по 2-3 часа.

Каждый подсудимый заявил, что после незаконного задержания и проведении следствия он подвергся жестоким пыткам со стороны следователей, принуждавших дать признательные показания. Хуснуддин Ризаев рассказал суду о том, что следователи по имени Отабек и Мухаммад, которые подвергали его пыткам, грозили привести его жену, раздеть и изнасиловать на его глазах. Сообщив об этом, Ризаев потерял сознание в зале суда. Вызвали «скорую помощь», объявили получасовой перерыв.

На возобновившемся судебном заседании председательствующая судья Ирода Мухамедова и государственный обвинитель Каримов никак не отреагировали на заявления о пытках. Хотя, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, именно они обязаны были рассмотреть приведенные факты, подчеркивает глава ИГНПУ Сурат Икрамов. В итоге 11 подсудимых были осуждены.