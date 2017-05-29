С 1 июня все модели автомобилей GM Uzbekistan будут продаваться в национальной валюте

Узбекско-американский автомобильный концерн GM Uzbekistan приостановил выдачу автомобилей и заключение новых договоров, а с 1 июня все ее модели будут продаваться в национальной валюте, то есть – в сумах.

Как сообщается на странице компании в Facebook'е, с 29 по 31 мая GM Uzbekistan проводит инвентаризацию.

«Уважаемые потребители! В связи с проведением со стороны АО «ДжиЭм Узбекистан» инвентаризации остатков автомобилей с 29 по 31 мая временно приостановлены заключение новых договоров и выдача автомобилей», – говорится в сообщении.

По ее завершении автомобили по оплаченным договорам будут выдавать по указанным в них ценам. Согласно постановлению президента Узбекистана, с 1 июня 2017 года весь модельный ряд GM Uzbekistan будет реализовываться на внутреннем рынке только в национальной валюте. Документ выложен пока только в социальных сетях. В нем говорится, что автомобили, контракты по которым были заключены до 1 июня, должны быть выданы покупателям на условиях и в сроки, предусмотренные в контрактах, с оплатой через международные пластиковые карты, сообщает агентство «Фергана».