На Филиппинах армия седьмой день ведет бои с исламистами

На Филиппинах армия седьмой день ведет бои с вооруженными исламистами, захватившими несколько районов крупного города Марави на юге страны, населенном преимущественно мусульманами.

Несмотря на то, что правительственные силы используют тяжелое вооружение и авиацию, исламисты продолжают удерживать часть города. Сообщается, что с минувшего вторника, когда начались бои, погибли не менее 100 человек, в том числе мирные жители.

Десятки тысяч жителей Марави покинули город. Они размешены в соседнем городе Илиган, в котором объявлено осадное положение.

Экстремисты, осуществившие нападение на Марави, используют флаги группировки «Исламское государство» (запрещена в ряде стран мира) и заявляют о верности ее руководителю Абу Бакру аль-Багдади, однако официально «ИГ», действующая главным образом на территории Ирака и Сирии, пока не признает их отряды частью своей структуры.