США намерены запретить перевозку ноутбуков в салонах самолетов

Министр внутренней безопасности США Джон Келли заявил, что намерен «поднять планку» безопасности авиакомпаний и запретить использование ноутбуков в салонах самолетов на всех полетах. Келли сказал в интервью Fox News Sunday 28 мая, что дополнительные меры безопасности могут включать более жесткий отбор перевозимых предметов, чтобы инспекторы службы безопасности на транспорте могли обнаруживать подозрительные предметы в сумках.

В марте правительство США ввело ограничения на перевозку крупных электронных устройств в кабинах самолетов на рейсах из 10 аэропортов, включая Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Турцию.

«Это то, чем террористы одержимы, на идее сбить самолет в полете, особенно, если этот перевозчик следует в США и, особенно, если он полон пассажиров из США», – заявил министр. Келли сообщил, что Администрация безопасности на транспорте уже приступила к тестированию некоторых новых процедур в отдельных аэропортах, требуя, чтобы пассажиры показывали предметы из ручных сумок отдельно. Когда его спросили, будет ли правительство распространять такие меры по всей стране, Келли ответил: «Мы можем и, вероятно, будем».