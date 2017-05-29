В Манчестере задержан 14-й подозреваемый в организации теракта

Британская полиция объявила, что арестовала 25-летнего мужчину в воскресенье и провела обыск в связи с терактом на концерте в Манчестере, осуществленным самоубийцей, в результате которого погибли 22 человека.

Согласно заявлению полиции Большого Манчестера, полицейские задержали мужчину по обвинению в терроризме в Олд Траффорде, к востоку от города, а также провели обыски в районе Мосс-Сиде в Манчестере. Таким образом общее число задержанных составило 14 человек.

Полиция проводит расследование обстоятельств теракта и пытается захватить всю сеть участников и организаторов, связанных и исполнителем Салманом Абеди.