Ливия: группировка «Ансар аль-Шариа» объявила о самороспуске

Экстремистская группировка «Ансар аль-Шариа» объявила о самороспуске. Вашингтон обвиняет это вооруженное формирование в нападении на консульство США в Бенгази, в Ливии, 11 сентября 2011 года. Жертвами обстрела из гранатомёта стали посол США в Ливии Кристофер Стивенс и еще трое граждан США.

В ночь на воскресенье, 28 мая, экстремисты распространили сообщение о самороспуске, объяснив его большими людскими потерями во время боев близ порта Бенгази. Те боевики, которые решили остаться при оружии, перейдут под командование другой джихадистской группировки – «Исламское государство» (запрещена в России и ряде других стран).

«Ансар аль-Шариа», название которой переводится как «сторонники исламского закона», была признана ООН и США как террористическая организация. Руководитель «Ансар аль-Шариа», Мохамад Асахави, был убит в конце 2014 года.

После свержения и убийства в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи сиуация на большей части этой североафриканской страны стала хаотичной. Вооруженные группировки расширили территории влияния и сражаются друг с другом.