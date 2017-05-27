Участники саммита G7 не договорились по проблеме изменения климата

Участникам саммита «большой семерки» не удалось преодолеть разногласия по вопросу о борьбе с глобальным потеплением.

В итоговом коммюнике говорится, что США пока не приняли решение по вопросу о преодолении последствий глобального изменения климата. Президент Дональд Трамп обещал определиться по этому вопросу на будущей неделе. Лидеры остальных шести ведущих промышленно развитых стран выразили готовность придерживаться Парижского соглашения по климату от 2015 года.

Все страны «Группы семи» согласились включить в итоговый документ призыв к борьбе с протекционизмом, взяв при этом обязательство противостоять «нечестной торговой практике». Ранее Дональд Трамп поддерживал протекционистские меры, утверждая, что США страдают от несправедливых условий торговли со своими ведущими западными партнерами, а также с Китаем и некоторыми развивающимися странами.

Все лидеры «большой семерки» выразили готовность ужесточить санкциипротив России, если она не начнет выполнять все свои обязательства по Минским соглашениям о мирном урегулировании на востоке Украины.