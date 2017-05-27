Арестованы четверо подозреваемых в подготовке терактов в Москве

Мещанский суд Москвы в пятницу арестовал на два месяца четверых подозреваемых в подготовке терактов в российской столице, сообщает Интерфакс.

Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на совершение теракта, участии в террористической организации, а также о незаконном изготовлении и обороте взрывчатки и оружия.

О задержании трех граждан Узбекистана и одного россиянина стало известно накануне. Федеральная служба безопасности России сообщила, что подозреваемые действовали в составе группы и являются членами террористической группировки «Исламское государство».

В ведомстве утверждают, что задержанные готовили теракты на объектах транспортной инфраструктуры Москвы, а руководство их действиями осуществлялось с территории Сирии.