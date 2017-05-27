Скотленд-ярд: удалось арестовать членов «террористической сети»

Британская полиция провела несколько арестов и обнаружила важные улики в ходе расследования взрыва в Манчестере. Как сообщил глава контртеррористических операций Скотленд-ярда Марк Роули, следствию удалось арестовать большую часть предполагаемой террористической сети. В состав этой группы входил и Салман Абеди – смертник, подорвавшийся 22 мая в концертном зале «Манчестер-арена». Тогда погибли 22 человека, среди которых были дети. Более 65 человек получили травмы различной степени тяжести.

По словам представителя Скотленд-ярда, в расследовании преступления достигнут прогресс, и, вероятно, можно ожидать новых арестов.

По делу о теракте в Манчестере остаются под арестом восемь мужчин в возрасте от 18 до 38 лет. Всего на территории Соединенного Королевства было арестовано 10 человек, однако двое – 16-летний подросток и 34-летняя женщина – были отпущены без предъявления обвинений.