Конституционный суд России вступился за мигрантов

Конституционный суд России признал незаконным содержание иностранных граждан и лиц без гражданства необоснованно и неограниченный период времени в специальных учреждениях полиции и депортационных лагерях. Конституционный суд России потребовал от законодателей внести изменения в федеральные законы относительно мигрантов, которые безосновательно и длительный период содержатся в специальных приемниках.

23 мая 2017 года Конституционный суд (КС) России признал нарушением Основного закона бессрочное и бесцельное заточение иностранцев и апатридов (лиц без гражданства) в спецучреждениях системы МВД при невозможности их выдворения за пределы страны.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте КС, начиная со дня принятия решения мигранты могут пожаловаться в суд на длительное содержание под стражей.

«Конституционный Суд РФ прежде уже указывал, что ограничение права на свободу и личную неприкосновенность на неопределенный срок не согласуется с конституционными гарантиями. ЕСПЧ также подчеркивает, что любое лишение свободы должно отвечать конвенционным критериям, защищающим человека от произвола властей, а основания его законности нельзя толковать расширительно», – приводится в решении КС.

КС особо подчеркнул, что из-за неточностей в законодательстве относительно сроков содержания мигрантов, ожидающих своей депортации в спецприемниках и специальных учреждениях временного содержания иностранных граждан, данная категория лиц была лишена возможности обратиться в суд с заявлениями и жалобами.

В разговоре с репортером «Озодлика» адвокат Ольга Цейтлина, которая внесла свой вклад в принятие данного решения, говорит, что прежде иностранный гражданин, содержащийся в специальном учреждении, имел право обратиться в суд на бесцельное заточение только спустя два года после заточения.

По ее словам, по имеющемуся российскому законодательству, даже после выхода на свободу апатриды могли быть задержаны полицией и снова отправлены вза решетку.

– Очень сложно оценить значение этого решения, потому что теперь поставлена точка бесцельному заточению тысячи людей. Согласно указанию суда, содержание лиц под стражей более трех месяцев – это нарушение Конституции и Конвенции о защите прав человека!, – сказала Ольга Цейтлина.

​Поводом для разбирательства в КС РФ стала жалоба лица без гражданства Ноэ Мсхиладзе, который ранее был неоднократно судим. С 2015 года он ожидает своего выдворения из России в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Грузия, уроженцем которой он является, отказалась принять Мсхиладзе, сославшись на отсутствие у него гражданства.

Попытки Ноэ Мсхиладзе и сотрудников Федеральной службы судебных приставов добиться его освобождения из спецучреждения заканчивались ничем. Суды при рассмотрении дела ссылались на то, что Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) отводит два года на исполнение любого административного наказания. Вместе с этим пересмотр судебного решения о выдворении из страны в связи с невозможностью его исполнения не предусмотрен. Такой подход, по мнению заявителя, противоречит Конституции, которая гарантирует каждому право на свободу и личную неприкосновенность, судебную защиту его прав и свобод.

КС РФ при рассмотрении жалобы встал на сторону Мсхиладзе, заявив о неконституционности норм КоАП (ст. 31.7 и 31.9), не позволяющим апатридам обжаловать обоснованность их содержания в спецучреждении. В связи с этим КС предписал «незамедлительно» исправить законодательство, чтобы обеспечить лицам без гражданства право на судебную защиту в части контроля за сроками их содержания в центрах временного содержания. До корректировки КоАП они будут вправе обратиться в суд по истечении трех месяцев с момента вынесения решения об их выдворении из страны при отсутствии возможности это сделать, следует из решения суда.

Ранее «Озодлик» не раз писал о положении трудовых мигрантов из Узбекистана, которые месяцами содержатся в российских Центрах временного содержания иностранных граждан. ​

Граждане Узбекистана, содержащиеся в Центрах временного содержания иностранных граждан в России, жаловались нашим репортерам на то, что на протяжении нескольких месяцев они находятся в заточении, надеясь, что их отправят на родину.

В настоящее время в 78 специальных учреждениях в 81 регионе России содержатся тысячи мигрантов, беженцев и лиц без гражданства.