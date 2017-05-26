Турецкий специалист просит Туркменистан выплатить ему компенсацию

Турецкий специалист Эрол Эгрек просит туркменские предприятия выплатить ему компенсацию за проделанную работу.

Эрол Эгрек рассказал, что вместе с семьей поехал работать в Туркменистан 20 марта 2004 года, до июля 2009 работал специалистом по электронике на различных объектах холдинговой компании «Чалык Гроуп». По его словам, он также работал на Кызыларбатской текстильной фабрике «Балкан», Кахкинской шелкопрядильной фабрике, а также – джинсовой фабрике «Туркменбаши».

Эгрек утверждает, что компания «Чалык Гроуп» уволила его без уважительной причины и не выплатила никакой компенсации. По его словам, он пытался отстаивать свои интересы в различных инстанциях, в результате компания ответила, что не имеет к этому отношения и ему необходимо обратиться в Министерство текстильной промышленности Туркменистана.

После такого ответа Эрол Эгрек направил обращение на имя президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и отраслевых руководителей с просьбой посодействовать в получении компенсации, которую он оценил в 80 тысяч долларов.

Комментарий по делу Эрола Эгрека в компании «Чалык Гроуп» и Министерстве текстильной промышленности Туркменистана получить не удалось.