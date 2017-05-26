Мэр молдавской столицы задержан по подозрению в коррупции

Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ задержан в четверг вечером по подозрению в коррупции. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Национального центра по борьбе с коррупцией Анжелу Старинскую, Киртоакэ обвиняют также в злоупотреблении служебным положением.

Перед задержанием в кабинете мэра в течение нескольких часов шёл обыск. К зданию пришли сторонники и противники мэра. Первые скандировали: «Свободу – мэру!», а вторые: «В тюрьму!» Сам Киртоакэ от каких-либо комментариев отказался.

Ранее были арестованы два вице-мэра Кишинева, глава управления городского транспорта и министр транспорта и дорожной инфраструктуры. Все они – члены проевропейской Либеральной партии, первым вице-председателем которой является Киртоакэ.

Дорин Киртоакэ возглавляет мэрию с Кишинева, столицы Молдовы, с 2007 года.