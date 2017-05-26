Парламент Чечни: «нам наплевать» на доклад HRW о пытках геев

Парламент Чечни отказался реагировать на сообщение международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) о предполагаемой причастности властей республики к пыткам и убийствам геев.

Представитель секретариата чеченского парламента Зелимхан Джамалдинов заявил в пятницу в эфире радио «Говорит Москва», что депутатам «наплевать» на данные расследования, а его авторов назвал «европейскими подкормочными продажными журналистами».

В пятницу Human Rights Watch подтвердила, что полиция в Чечне притесняла, пытала и унижала десятки геев или бисексуальных мужчин весной 2017 года. В докладе подчеркивалось, что ключевую роль в преследованиях ЛГБТ-сообщества на территории республики, по всей вероятности, играл глава парламента Чечни Магомед Даудов.

В начале апреля «Новая газета» рассказала о массовых преследованиях геев в Чечне. Утверждалось, что задержаны более 100 гомосексуалов, а некоторые из них убиты. Власти республики называют эту информацию ложной.