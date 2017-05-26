Россия и Китай выступили против ядерной программы КНДР

Россия и Китай выступают против развития ракетной программы Северной Кореи. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров в Москве со своим китайским коллегой Ван И.

По словам Лаврова, конечной целью урегулирования ситуации должно стать создание безъядерной зоны на Корейском полуострове. При этом глава МИД России высказался против развертывания в регионе элементов противоракетной обороны США.

Ранее Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ вновь назвал Северную Корею «большой проблемой» и заявил, что «рано или поздно она будет решена».

В Госдепартаменте США сегодня заявили, что совместно с Китаем и другими странами работают над проектом очередной резолюции Совета безопасности ООН по КНДР. Он предполагает принятие санкций в ответ на новые ракетные испытания.

21 мая Северная Корея провела очередной запуск баллистической ракеты. Пхеньян называет испытания «шагом» к созданию ракет, способных достигать территории США.