2016 год в разговорах о транзите

В теме надвигающегося транзита власти президента в Казахстане в уходящем году после смерти президента Узбекистана Ислама Каримова появились новые штрихи. Однако определенности со сценарием передачи власти на фоне укрепляющегося культа личности Нурсултана Назарбаева так и не появилось.

Когда один президент бессменно руководит страной больше четверти века, появление разговоров о транзите власти кажется вполне закономерным, а сам транзит – неминуемым. Особенно учитывая возраст Нурсултана Назарбаева, ему уже более 76 лет. И новейшую историю соседнего Узбекистана, где осенью похоронили президента Ислама Каримова, который пришел к власти тоже во времена советского политбюро.

​Назарбаев в 2020 году

Спустя пару недель после смерти президента Узбекистана Ислама Каримова президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил свою старшую дочь Даригу депутатом сената, верхней палаты парламента. Вслед за этим начались гадания: станет ли Дарига Назарбаева спикером (по Конституции страны в случае смерти президента его полномочия переходят к председателю сената) и не означает ли это кадровое решение начало транзита? Пересевшая из кресла вице-премьера в кресло депутата Назарбаева назвала подобные разговоры «спекуляцией». На вопрос журналистов о том, рассматривает ли Дарига Назарбаева себя в качестве преемника отца, она ответила, что видит себя «членом команды президента». «Знаете, все эти гадания – это как вилами по воде, спекуляции и не более», – сказала старшая дочь Назарбаева 16 сентября.

Впрочем, почва для таких гаданий существует не первое десятилетие и периодически эта почва удобряется информационными вбросами. За три месяца до назначения Назарбаевой в сенат ее отец заявил, что не исключает возможности того, что Казахстан может возглавить женщина. «Это вполне возможно, тем более что есть такие подготовленные женщины», – сказал Назарбаев, отвечая на вопрос, заданный на экономическом форуме в Петербурге в июне. Присутствовавший в зале форума президент России Владимир Путин произнес, что «знаком с некоторыми» из таких женщин.

Через пять месяцев Нурсултан Назарбаев заявит, что не рассматривает вариант передачи власти по наследству. «Я никого не примеряю. Наследственность моих детей я не предусматриваю. Я думаю, что это не для нас», –сказал президент Казахстана в интервью журналистам агентства Bloomberg. Он добавил, что намерен работать на посту президента до 2020 года. Фрагмент этого интервью пресс-служба президента Казахстана выложила в социальной сети Facebook. В видеозаписи Назарбаев говорит журналистам: «Вы прямо задайте вопрос: «Будешь оставаться после 20-го года?» А вы ходите вот так вот» (в это время интервьюируемый показывает жест, похожий на лавирование).

«Наверное, трудно предполагать, какая длительность жизни человека. Значит, я работаю давно, вам это известно, за что получаю критику. Много работать, мало работать… весь вопрос в том, насколько ты эффективно работаешь, приносишь пользу своей деятельностью своему народу, своей стране или не приносишь. В этом весь вопрос, я считаю. Если говорить о законах и Конституции, то она позволяет мне выставлять свою кандидатуру и дальше. Но что будет в 20-м году, я вам ничего не скажу – это зависит от многих факторов», – говорит Назарбаев в интервью.

В публикации Bloomberg’а на основе этого интервью говорится, что «самый долгосрочный лидер в бывшем Советском Союзе медлит с демократическими реформами на фоне самого худшего экономического кризиса в стране за почти два десятилетия».

​Транзит власти в Казахстане и Запад

Вопрос неопределенности сценариев транзита власти в Казахстане в этом году активно обсуждался на страницах западных СМИ. Журналисты британской газеты Financial Times в статье, опубликованной в конце октября, отмечают, что «Казахстан получил большую выгоду от прагматичной экономической политики и геополитической мудрости своего отца-основателя, однако с неизбежностью навис вопрос смены власти».

В американской газете Washington Post в конце ноября, рассказывая о предложении депутатов казахстанского парламента переименовать Астану в честь президента, написали, что в последние годы Назарбаев кажется все более благосклонным к восхваляющим его инициативам. В статье упоминают появление банкноты с изображением Назарбаева, установку памятников Назарбаеву еще при его жизни. В американской газете New York Times в статье о первом телефонном разговоре избранного президента США Дональда Трампа с Нурсултаном Назарбаевым говорится, что «звонки Трампа привели дипломатов в ужас» и что Трамп при этом телефонном разговоре «выразил восхищение одним из самых долгосрочных деспотов в мире – президентом Казахстана».

Впрочем, сам Назарбаев заявляет, уже не первый раз, что не относит себя к автократам и диктаторам. В документальном фильме «25KZ: Новейшая история», показанном в эфире государственного телевидения под занавес года, президент Назарбаев говорит, что нынешняя власть «для нашей страны на сегодня нормальная», и называет разговоры об автократии в Казахстане «чепухой». «Это полная чепуха тех, кто не знает наших условий, не знает нашей жизни и вообще ничего не знает», – говорит Назарбаев.

Те, кто «знают о жизни», понимают неизбежность транзита. Вопросом: «Кто преемник?» – задаются и в ближайшем окружении Назарбаева. В недавнем посте в Fаcebook’е внук Назарбаева Айсултан Назарбаев написал, что ему «противно осознавать», что окружающие президента люди объединяются в коалиции и спорят между собой за влияние на фоне разворачивающихся обсуждений о том, «чей клан будет обеспечивать транзит власти».

Материал «Азаттыка» (Казахской редакции радио «Свобода»)