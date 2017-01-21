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В мире

Марш женщин на Вашингтон

Акции за соблюдение прав человека в разных городах мира, приуроченные к вступлению в должность президента США Дональда Трампа.

На акции протеста «Марш женщин на Вашингтон» в самом Вашингтоне. 21 января 2017 года.

На акции протеста «Марш женщин на Вашингтон» в самом Вашингтоне. 21 января 2017 года.

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Резюме

В Вашингтоне в субботу проходит многотысячная акция протеста, приуроченная к вступлению Дональда Трампа в должность президента США. Ожидается, что на «Марш женщин на Вашингтон» выйдут около 200 тысяч человек: гражданские активисты, политики, правозащитники и деятели культуры. Демонстранты выступят в поддержку прав женщин, сексуальных и национальных меньшинств, а также привлекут внимание к борьбе с насилием со стороны полицейских. В лайв-блоге радио «Свобода» – самая последняя и самая разносторонняя информация о Маршах женщин в США и «маршах сестер» в других странах мира.

23:38 21.1.2017

Вот так выглядит марш женщин на Вашингтон сверху и изнутри.

23:12 21.1.2017

22:53 21.1.2017

Мадонна выступает на марше, призывая к «революции любви», называя избрание Дональда Трампа «ужасным моментом темноты». «Добро не победило в результате выборов, но оно победит в конце концов», – провозглашает поп-звезда, ссылаясь в своем выступлении на лозунги движения за права человека 60-х годов

Мадонна прибегла к нецензурной лексике, заставив новостные каналы приглушить трансляцию.

22:52 21.1.2017

Бывший госсекретарь США , освободивший вчера свой офис в госдепартаменте, который пока не занят все еще не утвержденным Сенатом следующим госсекретарем, провел свой первый день в качестве частного лица среди участников марша.

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