В Вашингтоне в субботу проходит многотысячная акция протеста, приуроченная к вступлению Дональда Трампа в должность президента США. Ожидается, что на «Марш женщин на Вашингтон» выйдут около 200 тысяч человек: гражданские активисты, политики, правозащитники и деятели культуры. Демонстранты выступят в поддержку прав женщин, сексуальных и национальных меньшинств, а также привлекут внимание к борьбе с насилием со стороны полицейских. В лайв-блоге радио «Свобода» – самая последняя и самая разносторонняя информация о Маршах женщин в США и «маршах сестер» в других странах мира.