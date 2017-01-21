Вот так выглядит марш женщин на Вашингтон сверху и изнутри.
Мадонна выступает на марше, призывая к «революции любви», называя избрание Дональда Трампа «ужасным моментом темноты». «Добро не победило в результате выборов, но оно победит в конце концов», – провозглашает поп-звезда, ссылаясь в своем выступлении на лозунги движения за права человека 60-х годов
Мадонна прибегла к нецензурной лексике, заставив новостные каналы приглушить трансляцию.
Бывший госсекретарь США , освободивший вчера свой офис в госдепартаменте, который пока не занят все еще не утвержденным Сенатом следующим госсекретарем, провел свой первый день в качестве частного лица среди участников марша.
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