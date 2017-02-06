Однообразные президентские выборы в Туркменистане

Президентские выборы в Туркменистане состоятся через неделю. Избиратели уже сейчас объявляют о том, что свои голоса отдадут за нынешнего президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Президентские выборы в Туркменистане состоятся 12 февраля. Для тех, кто проживает за границей и выезжает за пределы страны, выборы начались 2 февраля. В этих выборах, по сравнению с прежними, принимает большое количество претендентов – девять кандидатов. Главный кандидат – действующий президент страны 59-летний Гурбангулы Бердымухамедов. Это третьи выборы, в которых он участвует. В сентябре прошлого года в конституцию страны были внесены поправки, согласно которым президент Туркменистана избирается сроком не на пять, а на семь лет. Новая редакция конституции также отменяет возрастную планку в 70 лет для избрания президентом республики. В новой конституции исключен предельно допустимый возрастной ценз.

Кто они, кандидаты?

Состав кандидатов в президенты Туркменистана в основном сформирован из числа хякимов, представителей меджлиса, руководителей производственных компаний и банков, представителей политических партий. Кандидатуры предложены от трех партий. После приобретения независимости в этом году впервые в выборах участвует несколько партий.

В качестве кандидатов в президенты Туркменистана зарегистрированы заместитель хякима Марыйской области Джуманазар Аннаев, директор Сейдинского нефтеперерабатывающего завода, депутат меджлиса Рамазан Мустапакулиевич Дурдыев, заместитель хякима Дашогузской области Меретдурды Исгендерович Курбанов, начальник отдела экономики развития Ахальской области Сердар Бегмухаммедович Джелилов, генеральный директор производственного объединения «Гарабогазсульфат» государственного концерна «Туркменхимия» Сулейманнепес Оразнепесович Нурнепесов, от Партии промышленников и предпринимателей – председатель правления акционерного торгового банка «Рысгал» Бекмурат Аталыев, от Аграрной партии - руководитель Марыйского комитета Дурдыглыч Оразов​, от демократической партии страны – действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов.

​Сейчас кандидаты ездят по стране со своей предвыборной программой и знакомят с ней население. Бердымухамедов объявил, что в пользу других кандидатов отказывается от выступлений на телевидении. Однако государственные СМИ и действия других кандидатов сейчас направлены как бы на пропаганду нынешнего президента. Кандидаты Аннаев, Аталыев, Дурдыев накануне Нового года выступили с поздравительной речью в адрес Бердымухамедова.

Между тем государственные СМИ публикуют сообщения о трудовых коллективах и объединениях, которые объявили о том, что свои голоса отдадут за нынешнего президента. Даже на первой странице сайта Центральной избирательной комиссии приводится цитата из выступления нынешнего президента о том, что «демократические выборы являются важным шагом» http://saylav.gov.tm/tk. На сайте публикуются сведения о выборах и ежедневных встречах, проводимых кандидатами.

Один из наблюдателей за выборами Аманмурад Бугаев говорит «Азатлыку», что предвыборные программы всех кандидатов похожи, они не содержат критики властей и кандидаты намерены «сделать счастливую страну еще более счастливой».

Соперничество Бердымухамедова

Гурбангулы Бердымухамедов, который, как считается, руководит освоением энергетических ресурсов при помощи своих родственников, пришел к власти в 2007 году после смерти первого президента Сапармурата Ниязова. С его приходом к власти ожидались реформы, однако надежды на их проведение не оправдались. Страна так и осталась изолированной. При Бердымухамедове получившие распространение при туркменбаши Ниязове признаки культа личности сошли на нет, но это не помешало ему позволить возвеличивать себя. С 2010 года он стал именоваться «Аркадагом» (в значении покровителя, благодетеля) и в 2015 году позволил установить в свою честь памятник из золота. В стране продолжают ограничивать свободу людей. В тюремном заключении все еще находятся многочисленные журналисты, люди искусства, некоторые чиновники периода Сапармурата Ниязова. Об их судьбе до сих пор ничего неизвестно.

В эти дни президент Бердымухамедов во время встреч с трудовыми коллективами вручает отдельным передовикам подарки. Недавно в Ахалской области он вручил животноводам телевизоры, местным руководителям в Лебапской области поручил предоставить строителям путевки в места отдыха. Об этом сообщили по государственным каналам страны. Молодежь, бизнесмены, военные, встретившиеся с ним, объявили, что свои голоса отдадут за Бердымухамедова. Между тем законом о выборах в Туркменистане кандидатам, их родственникам и инициативной группе запрещено материально поощрять избирателей. Бердымухамедов, которого превозносят как мастера верховой езды, спортсмена, певца и композитора, на одной из встреч с избирателями сообщил, что к предстоящему женскому дню 8 марта готовит несколько песен для туркменских женщин.

Гурбангулы Бердымухамедов впервые участие в выборах принял в 2007 году, где его соперниками выступили шесть кандидатов. Он набрал 89 процентов голосов. Среди восьми кандидатов в президенты в 2012 году он набрал 97 процентов голосов. После получения Туркменистаном независимости ни одни выборы в стране международными организациями не были признаны свободными и справедливыми.

Считается, что за счет внесения поправок в конституцию в прошлом году Бердымухамедов на самом деле добился таких полномочий, которые позволят ему стать пожизненным президентом. У Гурбангулы Бердымухамедова, которому в этом году исполняется 60 лет, сын и трое дочерей. Его сын Сердар Бердымухамедов в прошлом году был избран депутатом парламента. Ранее Сердар работал в нескольких министерствах и агентствах. О выпускнике Московской дипломатической академии Сердаре Бердымухамедове отсутствует много информации. Сообщается, что в 2014 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 2015 году получил степень доктора технических наук.

Во многих странах Центральной Азии президентские семьи известны своей близостью к властям. Однако в Туркменистане об этом публично не говорится.

Туркменистан, известный тем, что и прежде придерживался политики нейтралитета, в конституцию, измененную в прошлом прошлом году, внес статус «постоянного нейтралитета». Президентские выборы в Туркменистане 12 февраля – первые после принятия новой конституции. Однако, похоже, эти выборы мало чем будут отличаться от предыдущих выборов.

Материал «Азатлыка» (Туркменской редакции радио «Свобода»)