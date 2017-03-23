Мирзияев назвал свой первый визит в Казахстан «историческим» (видео)

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Астану заявил, что с его приходом к власти Ташкент снял все барьеры для торговли.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев, пришедший к власти в конце прошлого года, продолжает свои первые зарубежные визиты. Его первый официальный визит в Астану начался вчера, сегодня подписаны несколько ключевых соглашений между двумя странами.

По итогам переговоров президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Астане сегодня подписана Совместная декларация о дальнейшем углублении стратегического партнерства и укреплении добрососедства между Казахстаном и Узбекистаном.

На уровне руководителей и членов правительств двух стран подписаны Соглашение о межрегиональном сотрудничестве, Стратегия экономического сотрудничества на 2017-2019 годы, Протокол о внесении изменений в Соглашение об избежании двойного налогообложения, Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о международном автомобильном сообщении, Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел двух государств, Соглашение о военном сотрудничестве между двумя странами.

Президенты Казахстана и Узбекистана обсудили также ситуацию вокруг Аральского моря и вопросы водно-энергетического комплекса. Назарбаев заявил, что водные ресурсы трансграничных рек Центральной Азии являются общим достоянием. Назарбаев говорит, что использование общих водных ресурсов должно происходить «без ущерба для всех других стран, находящихся в нижнем течении этих рек».

Руководители двух соседних стран высоко оценивают итоги переговоров в Астане.

В последнее время совершенно по-другому стали развиваться наши отношения.

«В последнее время совершенно по-другому стали развиваться наши отношения. Только за последние пять месяцев или четвертый квартал прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 30 процентов с обеих сторон, включая новые товары. Открыты четыре торговых дома, на 30 процентов больше зерна и узбекских фруктов и овощей на 25 процентов, чем за все предыдущее время. Это благодаря тому, что новое руководство Узбекистана полностью открыло все возможности торговли и сняло барьеры», – цитирует агентство Тengrinews слова Назарбаева.

Он также заявил, что между Узбекистаном и Казахстаном сегодня нет нерешенных проблем: ни территориальных, ни пограничных, ни политических, ни экономических.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев, в свою очередь, также заявил, что в отношениях двух стран начался новый этап сотрудничества, отмечают казахстанские СМИ.

Мы всегда рассматриваем Казахстан самым близким, надежным соседом.

«Мы всегда рассматриваем Казахстан самым близким, надежным соседом. То, что наш один из первых визитов, сегодня мы находимся в Астане, это о многом говорит. Говорит о наших исторических корнях, о наших сегодняшних. Конечно, мы вчера начали переговоры и сегодня будет разговаривать о перспективе наших взаимоотношений. Впервые в нашей делегации присутствуют руководители парламента, руководители министерства обороны, ведомства, с которыми никогда такого сотрудничества тесного не было», – цитирует агентство Тengrinews слова Назарбаева.

Шавкат Мирзияев стал президентом Узбекистана в конце прошлого года, после смерти в сентябре прошлого года в возрасте 78 лет первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Накануне визита президента Узбекистана на вокзале «Алматы-2» состоялся торжественный запуск международного пассажирского поезда сообщением «Алматы-Ташкент». В Астане сегодня проходит бизнес-форум между Казахстаном и Узбекистаном.