Ташкент отказался принять рейс из Душанбе

Компания «Сомон Эйр» сообщила 20 февраля о том, что запланированный на сегодня вылет первого рейса по маршруту Душанбе-Ташкент не состоялся по вине узбекской стороны.

Ташкент 20 февраля отказался принять рейс из Душанбе. Это был первый запланированный регулярный рейс по маршруту Душанбе-Ташкент, который должна была совершить таджикская авиакомпания «Сомон Эйр».

В заявлении таджикской авиакомпании вина за произошедшее возложена на узбекскую сторону. В заявлении, в частности, говорится: «Рейс авиакомпании «Сомон Эйр» по маршруту Душанбе-Ташкент, который должен был состояться сегодня, 20 февраля, не был осуществлен. 10 февраля на переговорах в Ташкенте авиакомпании «Сомон Эйр» было вручено эксплуатационное разрешение на осуществление полетов в аэропорт Ташкент с 20 февраля. Однако, сегодня «Сомон Эйр» получила сообщение из аэропорта Ташкента о запрете на выполнение полета».

Авиакомпания «Сомон Эйр» приносит всем пассажирам данного рейса извинения за доставленные неудобства. Всем пассажирам возвращены средства, потраченные на приобретение билетов. Некоторым переоформлен билет на рейс по маршруту Душанбе-Худжанд"

Первым регулярным рейсом в Ташкент должны были вылететь 26 пассажиров.

Авиакомпания «Сомон Эйр» принесли всем пассажирам данного рейса извинения за доставленные неудобства. «Всем пассажирам возвращены средства, потраченные на приобретение билетов. Некоторым переоформлен билет на рейс по маршруту Душанбе-Худжанд», говорится в сообщении таджикской авиакомпании.

Напомним, самолет таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» 10 февраля приземлился в международном аэропорту Ташкента. Было сообщено, что этим «историческим» рейсом возобновлено авиасообщение между столицами двух соседних стран, прекращенное четверть века назад.

Томас Халлам, генеральный директор авиакомпании «Сомон Эйр» в беседе с журналистами сказал, что этот рейс в Ташкент – экспериментальный и технический, регулярные полеты между столицами начнутся 20 февраля.

Напомним, авиакомпания «Сомон Эйр» 1 февраля сообщила о начале продажи билетов по маршруту Душанбе-Ташкент. В пресс-релизе компании было сказано, что «Сомон Эйр» намерена летать до окончания зимнего сезона раз в неделю – по понедельникам, в летнем сезоне же ожидается увеличение частоты рейсов до двух в неделю – по понедельникам и четвергам.

Точная дата открытия авиарейсов, соединяющих столицы двух государства, была определена в конце прошлого года, по итогам заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном в городе Душанбе.

Прямые авиарейсы между городами Узбекистана и Таджикистана, в том числе, по маршруту Ташкент-Душанбе, были прекращены в 1992 году, когда в Таджикистане началась гражданская война.

Надежду на то, что «айсберг недоверия» между соседними странами наконец-то растает, появилась после встречи президентов Эмомали Рахмона и ныне покойного Ислама Каримова в Душанбе в сентябре 2014 года. Спустя три месяца таджикская сторона направила Ташкенту ряд предложений по выводу отношений двух государств на новый уровень. В их числе – возобновление авиасообщения между Ташкентом и Душанбе, а также упрощение получения виз для граждан обоих государств.

Эмомали Рахмон на встрече с вице-премьером правительства Узбекистана Рустамом Азимовым в Душанбе 27 декабря прошлого года заявил, что Таджикистан положительно оценивает инициативу узбекской стороны о восстановлении авиасообщения между двумя странами.

Материал «Озоди» (Таджикской редакции радио «Свобода»)