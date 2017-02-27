Путин едет посмотреть на соседей Мирзияева

Сегодня начинается визит президента России Владимира Путина в страны Центральной Азии. Эксперт Толганай Умбеталиева в интервью «Азаттыку» говорит обосновных возможных целях этой поездки.

Президент России Владимир Путин 27-28 февраля посетит страны Центральной Азии. В течение двух дней президент Путин встретится с главами трех стран: Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана. Сообщается, что эта поездка российского президента приурочена к 25-летию установления дипломатических отношений Москвы с этими тремя центральноазиатскими государствами. Визит российского президента в эти страны, кроме Казахстана, носит официальный характер. Эксперт Толганай Умбеталиева ответила на вопросы «​Азаттыка»​ о целях этого визита.

«​Азаттык»​: Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пригласил президента России Владимира Путина на открытие Универсиады. Однако Путин на Универсиаду не попал и только теперь едет в Алматы. Дальше его путь лежит в Душанбе и Бишкек. В чем особенность этого визита Путина в страны Ценральной Азии?

Толганай Умбеталиева: Всем известно, что с приходом к власти нового президента Узбекистана Шавката Мирзияева среди стран Центральной Азии наблюдается «оттепель». В связи с этим происходят изменения в узбекско–таджикских, узбекско-кыргызских взаимоотношениях. Сейчас, хоть это ярко и не проявляется, изменения происходят и в узбекско-казахстанских отношениях. Думаю, новая политика нового президента Узбекистана может изменить ситуацию в регионе. Поэтому для президента Путина важно знать, что происходит в Центральной Азии. С этой позиции поездка может оказаться особенной. Это одна сторона вопроса.

С другой стороны, не стоит сбрасывать со счетов и то, что Путин может прорабатывать ситуацию в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Известно, что именно сейчас сформировалась какая-то неопределенность в связи с союзом. Возможно, будет поднят вопрос о присоединении Узбекистана и Таджикистана к этому союзу.

«​Азаттык»: Разве Узбекистан не заявил в ноябре прошлого года об отсутствии планов по вступлению в ЕАЭС?

Толганай Умбеталиева: Да, однако мы часто наблюдаем, как быстро меняется ситуация и как быстро меняются решения. Хотя об этом говорилось официально, нельзя сказать, что Узбекистан всецело отказывается от ЕАЭС. Однако это не означает, что на следующий день после визита Путина эти страны сразу станут членами союза. Это требует определенной подготовки.Не думаю, что Путин приедет и не затронет эти вопросы. Евразийскаяинтеграция для Путина сейчас считается одной из первоочередных задач. Не исключено, что в ближайшее время по просьбе Украины в отношении России будут введены новые санкции. Поэтому выяснить отношения внутри ЕАЭС и ситуацию в связи с евразийской интеграцией – очень важный вопрос для Путина.

​«​Азаттык»: Последнее заявление президента Беларуси Александра Лукашенко касательно России вызвало обеспокоенность главы Казахстана, члена ЕАЭС. Как этот визит Путина отразится на российско-белорусских отношениях?

Толганай Умбеталиева: Несомненно, во время встречи российского президента с главой Казахстана будет обсужден последний демарш Александра Лукашенко. В этой ситуации некоторые вопросы можно решить с позиции Казахстана. Если учесть, что Казахстану нравится выступать постоянным посредником, Путин, конечно, постарается этим воспользоваться.

«​Азаттык»: Известно, что таможенный кодекс в рамках ЕАЭС Кыргызстаном был подписан после долгих раздумий. Как вы думаете, какое место сейчас занимает Кыргызстан в ЕАЭС?

Толганай Умбеталиева: Как заявил сам президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, Кыргызстан был вынужден вступить в этот союз. Потому что Бишкеку не хотелось осложнять положение кыргызских граждан, находящихся в России.

Я приехала из Бишкека 23 февраля. Кыргызстанские эксперты также говорят, что на сегодняшний день страна ничего хорошего от ЕАЭС не видит. Однако по сравнению с Казахстаном, президент Кыргызстана не так всесилен. В кыргызском обществе наблюдается очень сильное противостояние по отношению к этому экономическому союзу, заметно, что в стране против вступления Кыргызстана в союз. Возможно, из-за этого Кыргызстан не мог решиться, входить в союз или нет, и в конце концов стал членом ЕАЭС. Также стоит отметить, что в Кыргызстане есть и те, кто ждет пользу от этого союза. Но несмотря на это, пессимизма все-таки больше.

Существует мнение, что Россия позиционирует себя как главную страну в ЕАЭС. Однако Россия старается представить всех членов союза равными. В этой ситуации мы видим, что влияние Кыргызстана в союзе очень незначительное. Мы также не можем сказать, что и Казахстан имеет большой вес и влияние в союзе. Потому что в ЕАЭС интересы России характеризуются как доминантные. Наш рынок на каком-то уровне контролируется Россией. Ясно, что в будущем этот контроль будет только усиливаться. Поэтому будет лишним ожидать, что небольшая роль Кыргызстана в союзе усилится.

После Алматы и Душанбе Путин отправится с визитом в Бишкек. Известно, что в Кыргызстане в этом году состоятся президентские выборы. Можно ожидать, что в ходе визита Путина в Кыргызстан будет обсуждаться и этот вопрос.

«​Азаттык»: Как вы думаете, как в Таджикистане воспринимаются отношения с Россией?

Толганай Умбеталиева: Недавно я побывала в Таджикистане, беседовала с местными экспертами и заметила, что сейчас внутренняя риторика в Таджикистане изменилась. В 2000-е годы Таджикистан больше ориентировался на Иран и были моменты, когда отношения с Центральной Азией отодвигались на второй план. Однако сейчас Россия и Китай называются как дружественные Таджикистану. Страны Центральной Азии в Таджикистане также почитают близкими. Поэтому Таджикистанпытается всячески наладить отношения с ними.

Стоит также отметить, что в Таджикистане наряду с теми, кто поддерживает вектор связи с Россией, есть эксперты, которые считают, что отношения с Россией нужно поддерживать на расстоянии. Последние считают Россию опасным партнером. Они полагают, что отношения с Россией становятся все сложнее. По их словам, Россия сегодня друг, но завтра может стать и врагом. И это может произойти очень быстро. Последние действия со стороны России тому доказательство.

«​Азаттык»: Спасибо за интервью.

Интервью «​Азаттыка» (Казахской редакции радио Свобода)