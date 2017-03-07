Центральная Азия: традиции менять конституцию

Проведение конституционной реформы стало привычным делом в странах Центральной Азии. Конституционные изменения в прошлом году произошли в Таджикистане, Туркменистане и Кыргызстане. В этом году ожидаются и в Казахстане.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 3 марта вынес на рассмотрение парламента законопроект о внесении поправок в Конституцию по перераспределению государственной власти между ее ветвями. На всенародное обсуждение поправок, полный текст которых был опубликован в январе, дали месяц.

Конституционная реформа предусматривает передачу около 40 полномочий правительству и парламенту. Однако политическая модель, принятая со дня независимости страны, останется прежней: сохранится президентская форма правления, но вместе с тем усилится контроль над исполнительной властью. Поправки по перераспределению полномочий между ветвями государственной власти будут внесены в 23 статьи Конституции и 35 законов. В ходе всенародного обсуждения в течение месяца поступило более шести тысяч предложений. Президент, «воспользовавшись своим конституционным правом», решил вносить изменения в Конституцию не через референдум, а через парламент.

После того как проект поправок к Конституции был вынесен на обсуждение парламента, некоторые депутаты предложили внести в число незыблемых ценностей Казахстана и статус первого президента страны.

Как только начали обсуждать поправки, в обществе стали говорить и о преемнике. В этот период в эфире, перед публикой, можно было увидеть и членов Конституционного совета, которые обычно не попадаются на глаза.

Таким образом, в Казахстане, в котором со дня получения независимости правит бессменный политик – президент Нурсултан Назарбаев, проводят вторую конституционную реформу. Первая конституционная реформа была вынесена на референдум в 1995 году. Эксперты говорят, что первый референдум тогда был проведен с целью ограничить компетенцию однопалатного парламента того периода и утвердить авторитарную систему правления.

«Опыт» Таджикистана и Туркменистана

В Таджикистане в мае прошлого года был проведен референдум по изменению Конституции, по результатам которого в Основной закон страны были внесены поправки. Они позволили снять ограничения на выдвижение кандидатуры «лидера нации», нынешнего президента Эмомали Рахмона для участия в президентских выборах и снизить возрастной ценз для кандидатов на пост президента до 30 лет. Некоторые эксперты полагают, что эта норма позволит старшему сыну президента Таджикистана Рустаму Эмомали, кандидатура которого в этом году была предложена на должность главы столицы, занять в будущем место отца. В конце этого года Рустаму исполнится 30 лет.

В результате конституционной реформы в Туркменистане в сентябре прошлого года отменили возрастную планку для избрания президентом и срок президентских полномочий увеличили с пяти до семи лет. Проект реформы был принят после его обсуждения специальной конституционной комиссией. На рассмотрение документа было отведено два года.

В Туркменистане в этом году состоялись президентские выборы. В результате выборов Гурбангулы Бердымухамедов был переизбран президентом, получив «97,69 процента» голосов.

Что случилось с «островком демократии»?

В Кыргызстане, который называют «островком демократии» в Центральной Азии, в декабре прошлого года также был проведен референдум по изменению Конституции. Стоит отметить, что после двух революций в этой стране в 2010 году договорились не вносить изменения в Основной закон до 2020 года. Однако при поддержке находящегося сейчас у власти Алмазбека Атамбаева референдум состоялся, и благодаря этому расширились полномочия премьер-министра страны.

В Кыргызстане одно и то же лицо не может быть избрано президентом на два срока подряд. Президентский срок – шесть лет. В Кыргызстане часто высказывают мнение, что нынешний президент Алмазбек Атамбаев намерен сохранить свое влияние, но уже в должности премьер-министра страны. В соответствии с последними изменениями в Конституции, глава правительства без согласования с президентом и местными кенешами имеет право самостоятельно назначать министров и увольнять их с должности. Премьер-министр и его заместители и после ухода в отставку сохраняют за собой мандаты депутатов парламента.

Эксперт по Центральной Азии Эрика Марат в интервью «Азаттыку» (Кыргызской редакции радио «Свобода») заявила, что «это подрывает основы парламентаризма, всей той демократической базы, которая была выстроена с 2010 года».

– К сожалению, референдум по изменению Конституции в 2016 году и подготовка к предстоящим выборам показывают, что Кыргызстан откатывается к авторитаризму и становится похож на своих соседей, — говорит Эрика Марат.

«Веяние» Советского Союза

По словам руководителя Фонда развития парламентаризма в Казахстане Зауреш Батталовой, авторитарные режимы в Центральной Азии очень похожи друг на друга. Страны этого региона стараются сохранить сформировавшийся автократический путь, считает Батталова.

– Для изменения Конституции должны были провести экспертизу. Как развивается государство, конкретные приоритеты – все это должны были указать в экспертизе. Должны были определить пути их реализации. Самое главное – все бы устроило, если бы такие изменения внесли улучшения в жизнь граждан страны, – говорит Зауреш Батталова.

Она считает, что предложение властей о создании рабочей группы из 12 человек и «обсуждение изменений двумя миллионами человек» может быть выгодно лишь тем, кто находится у власти.

– Это противоречит статье 33 Конституции, которая дает право гражданам принимать участие в делах по изменению общества, – говорит Зауреш Батталова.

По словам Зауреш Батталовой, которая в свое время была депутатом сената, в России и странах Центральной Азии есть проблемы по проведению справедливых выборов, за счет которых к власти могли бы прийти новые люди. Эти страны стараются поддерживать друг друга и тем самым сохранить прежнюю систему.

– Независимая политика этих стран после развала Советского Союза стала формироваться под руководством глав со старым коммунистическим сознанием. И сейчас руководители этих стран правят, используя прежние политические инструменты, – говорит руководитель Фонда развития парламентаризма в Казахстане.

Зауреш Батталова считает досадным, что Кыргызстану также не удалось избежать этого процесса и опередить в этом вопросе соседние страны. Зато в Грузии во время правления Саакашвили произвели ряд изменений, отмечает она.

– Изменения в странах Центральной Азии происходят при вмешательстве искусственных партий, организаций, благодаря искусственной статистике, без учета мнения народа и общества. Это противоречит интересам народа, – говорит Зауреш Батталова.

Материал «Азаттыка» (Казахской редакции радио «Свобода»)