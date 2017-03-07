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Центразия

Центральная Азия: традиции менять конституцию

Солдат стоит рядом с макетом Конституции Казахстана. Алматы, 30 августа 2014 года.

Солдат стоит рядом с макетом Конституции Казахстана. Алматы, 30 августа 2014 года.

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Проведение конституционной реформы стало привычным делом в странах Центральной Азии. Конституционные изменения в прошлом году произошли в Таджикистане, Туркменистане и Кыргызстане. В этом году ожидаются и в Казахстане.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 3 марта вынес на рассмотрение парламента законопроект о внесении поправок в Конституцию по перераспределению государственной власти между ее ветвями. На всенародное обсуждение поправок, полный текст которых был опубликован в январе, дали месяц.

Конституционная реформа предусматривает передачу около 40 полномочий правительству и парламенту. Однако политическая модель, принятая со дня независимости страны, останется прежней: сохранится президентская форма правления, но вместе с тем усилится контроль над исполнительной властью. Поправки по перераспределению полномочий между ветвями государственной власти будут внесены в 23 статьи Конституции и 35 законов. В ходе всенародного обсуждения в течение месяца поступило более шести тысяч предложений. Президент, «воспользовавшись своим конституционным правом», решил вносить изменения в Конституцию не через референдум, а через парламент.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев даёт присягу на тексте Конституции. Астана, 20 января 1999 года.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев даёт присягу на тексте Конституции. Астана, 20 января 1999 года.

После того как проект поправок к Конституции был вынесен на обсуждение парламента, некоторые депутаты предложили внести в число незыблемых ценностей Казахстана и статус первого президента страны.

Как только начали обсуждать поправки, в обществе стали говорить и о преемнике. В этот период в эфире, перед публикой, можно было увидеть и членов Конституционного совета, которые обычно не попадаются на глаза.

Таким образом, в Казахстане, в котором со дня получения независимости правит бессменный политик – президент Нурсултан Назарбаев, проводят вторую конституционную реформу. Первая конституционная реформа была вынесена на референдум в 1995 году. Эксперты говорят, что первый референдум тогда был проведен с целью ограничить компетенцию однопалатного парламента того периода и утвердить авторитарную систему правления.

«Опыт» Таджикистана и Туркменистана

В Таджикистане в мае прошлого года был проведен референдум по изменению Конституции, по результатам которого в Основной закон страны были внесены поправки. Они позволили снять ограничения на выдвижение кандидатуры «лидера нации», нынешнего президента Эмомали Рахмона для участия в президентских выборах и снизить возрастной ценз для кандидатов на пост президента до 30 лет. Некоторые эксперты полагают, что эта норма позволит старшему сыну президента Таджикистана Рустаму Эмомали, кандидатура которого в этом году была предложена на должность главы столицы, занять в будущем место отца. В конце этого года Рустаму исполнится 30 лет.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон с сыном Рустамом Эмомали (справа). 25 декабря 2015 года.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон с сыном Рустамом Эмомали (справа). 25 декабря 2015 года.

В результате конституционной реформы в Туркменистане в сентябре прошлого года отменили возрастную планку для избрания президентом и срок президентских полномочий увеличили с пяти до семи лет. Проект реформы был принят после его обсуждения специальной конституционной комиссией. На рассмотрение документа было отведено два года.

В Туркменистане в этом году состоялись президентские выборы. В результате выборов Гурбангулы Бердымухамедов был переизбран президентом, получив «97,69 процента» голосов.

Что случилось с «островком демократии»?

В Кыргызстане, который называют «островком демократии» в Центральной Азии, в декабре прошлого года также был проведен референдум по изменению Конституции. Стоит отметить, что после двух революций в этой стране в 2010 году договорились не вносить изменения в Основной закон до 2020 года. Однако при поддержке находящегося сейчас у власти Алмазбека Атамбаева референдум состоялся, и благодаря этому расширились полномочия премьер-министра страны.

В Кыргызстане одно и то же лицо не может быть избрано президентом на два срока подряд. Президентский срок – шесть лет. В Кыргызстане часто высказывают мнение, что нынешний президент Алмазбек Атамбаев намерен сохранить свое влияние, но уже в должности премьер-министра страны. В соответствии с последними изменениями в Конституции, глава правительства без согласования с президентом и местными кенешами имеет право самостоятельно назначать министров и увольнять их с должности. Премьер-министр и его заместители и после ухода в отставку сохраняют за собой мандаты депутатов парламента.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на референдуме по изменению Конституции страны. Бишкек, 11 декабря 2016 года.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на референдуме по изменению Конституции страны. Бишкек, 11 декабря 2016 года.

Эксперт по Центральной Азии Эрика Марат в интервью «Азаттыку» (Кыргызской редакции радио «Свобода») заявила, что «это подрывает основы парламентаризма, всей той демократической базы, которая была выстроена с 2010 года».

– К сожалению, референдум по изменению Конституции в 2016 году и подготовка к предстоящим выборам показывают, что Кыргызстан откатывается к авторитаризму и становится похож на своих соседей, — говорит Эрика Марат.

«Веяние» Советского Союза

По словам руководителя Фонда развития парламентаризма в Казахстане Зауреш Батталовой, авторитарные режимы в Центральной Азии очень похожи друг на друга. Страны этого региона стараются сохранить сформировавшийся автократический путь, считает Батталова.

– Для изменения Конституции должны были провести экспертизу. Как развивается государство, конкретные приоритеты – все это должны были указать в экспертизе. Должны были определить пути их реализации. Самое главное – все бы устроило, если бы такие изменения внесли улучшения в жизнь граждан страны, – говорит Зауреш Батталова.

Она считает, что предложение властей о создании рабочей группы из 12 человек и «обсуждение изменений двумя миллионами человек» может быть выгодно лишь тем, кто находится у власти.

– Это противоречит статье 33 Конституции, которая дает право гражданам принимать участие в делах по изменению общества, – говорит Зауреш Батталова.

Активисты в Астане держат баннер, призывающий соблюдать Конституцию страны. 28 марта 2014 года.

Активисты в Астане держат баннер, призывающий соблюдать Конституцию страны. 28 марта 2014 года.

По словам Зауреш Батталовой, которая в свое время была депутатом сената, в России и странах Центральной Азии есть проблемы по проведению справедливых выборов, за счет которых к власти могли бы прийти новые люди. Эти страны стараются поддерживать друг друга и тем самым сохранить прежнюю систему.

– Независимая политика этих стран после развала Советского Союза стала формироваться под руководством глав со старым коммунистическим сознанием. И сейчас руководители этих стран правят, используя прежние политические инструменты, – говорит руководитель Фонда развития парламентаризма в Казахстане.

Зауреш Батталова считает досадным, что Кыргызстану также не удалось избежать этого процесса и опередить в этом вопросе соседние страны. Зато в Грузии во время правления Саакашвили произвели ряд изменений, отмечает она.

– Изменения в странах Центральной Азии происходят при вмешательстве искусственных партий, организаций, благодаря искусственной статистике, без учета мнения народа и общества. Это противоречит интересам народа, – говорит Зауреш Батталова.

Материал «Азаттыка» (Казахской редакции радио «Свобода»)

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