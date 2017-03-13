Почести Каримову в ходе первого зарубежного визита Мирзияева

Первый зарубежный визит президент Узбекистана Шавкат Мирзияев начал с Туркменистана. О чем говорит встреча глав двух центральноазиатских стран, которые не входят в пророссийские организации?

Государственный визит узбекского президента Шавката Мирзияева в Туркменистан 6-7 марта стал его первой зарубежной поездкой в качестве главы государства. Сообщается, что во время празднования Наурыза президент Узбекистана совершит визит в Казахстан и затем посетит Россию.

Первая встреча двух вторых президентов

Узбекистан и Туркменистан – страны Центральной Азии, которые не входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) во главе с Россией, и Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Президент России Владимир Путин во время своего недавнего турне по странам Центральной Азии не поехал в Туркменистан и Узбекистан. Однако, находясь в Душанбе, Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели совместный телефонный разговор с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В ходе разговора Путин заверил Бердымухамедова, что обязательно воспользуется приглашением посетить республику в обозримой перспективе.

Мирзияев и Бердымухамедов в Ашгабате подписали Договор о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Республикой Туркменистан. Между соответствующими министерствами и ведомствами двух стран также были подписаны Договор об экономическом сотрудничестве на 2018-2020 годы, меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества в области железнодорожного транспорта, программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2017-2019 годы, соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства и других отраслей между приграничными областями.

В ходе встречи президентов двух стран были обсуждены вопросы экспорта углеводородных ресурсов. В качестве яркого примера взаимосогласованных решений в экспорте был назван задействованный в 2009 году газопровод Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай. Мирзияев и Бердымухамедов обсудили вопросы по восстановлению экосистемы Аральского моря и проблемы, связанные с решением социальных вопросов в зоне экологического бедствия. Во время встречи особое внимание было уделено вопросам рационального использования вод трансграничным рек, строительства гидротехнических объектов по согласованию и соблюдения интересов стран, расположенных вниз по течению рек. Подтвердилась и общность мнения стран по установлению стабильности в соседнем Афганистане только политическим путем. Состоялся обмен мнениями по борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и организованной преступностью, укреплению региональной безопасности.

Шавкат Мирзияев в ходе визита в Туркменистан возложил венок в мавзолее «туркменбаши» Сапармурата Ниязова и принял участие с церемонии открытия бюста первого президента Узбекистана Ислама Каримова в Туркменабаде. Улице, на которой его установили, дали имя Ислама Каримова.

Президенты Узбекистана и Туркменистана приняли участие и в церемонии открытия автомобильного моста Туркменабад – Фараб и железнодорожного моста на реке Амударья. Сообщается, что мост был построен туркменскими и украинскими специалистами с использованием германских и норвежских технологий.

Шавкат Мирзияев и Гурбангулы Бердымухамедов являются вторыми президентами в своих странах. Первая их встреча приковала внимание общественности, но широкого обсуждения не получила. Мирзияеву и Бердымухамедову летом этого года исполнится по 60 лет.Однако за десять лет, что является президентом, Бердымухамедов успел получить титул Аркадага (покровителя) и установить в свою честь золотой памятник и в прошлом году конституционно продлил свои президентские полномочия. Мирзияев был избран президентом менее года назад.

Не учли визовый вопрос

Турецкий эксперт Эседолла Огуз считает, что начав свой первый зарубежный визит с Ашгабата, президент Мирзияев тем самым продемонстрировал, что Узбекистан заинтересован в формировании нового этапа взаимоотношений с Туркменистаном.

– Мирзияев и Бердымухамедов, по сравнению с первыми президентами Каримовым и Ниязовым, которые правили своими странами еще с советских времен, более молодые. У них может быть иное мнение относительно международных связей. Однако тревогу вызывает тот момент, что проблемы, накапливавшиеся годами между двумя странами еще со времен Каримова и Ниязова, будет сложно решить на одном дыхании, в течение нескольких месяцев, – говорит Эседолла Огуз «Азаттыку».

По словам эксперта, рядовым гражданам было бы удобно совершать поездки в случае отмены визового режима между Узбекистаном и Туркменистаном, это также требует определенного времени. Решение этого вопроса было бы удобным для рядовых жителей приграничных районов, отмечает Эседолла Огуз.

– Похоже Туркменистан, по сравнению с Узбекистаном, не готов открыть границы, – говорит эксперт.

По его словам, проблема Аральского моря, которая обсуждалась в ходе визита Мирзияева, не решится лишь при участии Узбекистана и Туркменистана. Эта проблема требует участия всех стран, расположенных по берегам водоемов, откуда поступает вода в Аральское море, и стран, живущих на берегу моря.

– Если отношения между Узбекистаном и Туркменистаном получат развитие, это стало бы примером для Центральной Азии. В первые годы независимости страны региона предпринимали шаги к сближению, однако политические вопросы и соперничество помешали этому. Затем границы закрылись, и страны отдалились друг от друга, – говорит Эседолла Огуз.

Будет ли препятствовать Россия?

По словам казахстанского эксперта Расула Жумалы, визит узбекистанского президента в Туркменистан не оправдали предположения экспертов. Потому что ранее высказывались мнения, что свой первый визит в качестве президента Узбекистана Мирзияев начнет с России, Казахстана или Китая.

– СМИ, особенно российские, часто пытались публиковать сведения о том, что новый президент Узбекистана будет придерживаться пророссийского направления. Однако, совершив свой первый визит в Ашгабат, Мирзияев тем самым дал понять, что Ташкент преимущество отдает соседям в Центральной Азии. Соответственно, Узбекистан продемонстрировал, что Россия для него является страной второго уровня, – говорит эксперт.

По словам Расула Жумалы, в годы правления Ислама Каримова между Узбекистаном и Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном возникали спорные моменты по вопросам безопасности, границы, водной энергетике. Между Казахстаном и Узбекистаном были недопонимания по вопросам границы и торговли. У Узбекистана возникали недоразумения и с Туркменистаном по вопросам газа и границы.

– Во время визита Мирзияева важным стало обсуждение вопросов с Туркменистаном по экспорту газа в Китай и обмену инвестициями. Придавалось значение и использованию транспортных возможностей. Обсуждались вопросы по выходу в Иран и даже Турцию по железной дороге. Это создаст условия для развития транспортного коридора и инфраструктуры в регионе. Некоторые из них сложно представить без участия Казахстана, – говорит Расул Жумалы «Азаттыку».

По его словам, положительным моментом этой встречи стало обсуждение проблемы Арала.

– Визит президента Шавката Мирзияева в Туркменистан показал, что он готов к поддержанию региональных отношений, – говорит Расул Жумалы, добавляя, что страны Центральной Азии последние 25 лет с момента получения независимости находились под влиянием внешних сил.

По словам эксперта, при принятии политических решений Казахстан и Кыргызстан оглядывались на Россию. Центральноазиатское экономическое сообщество, на которое возлагали надежды по развитию регионального сотрудничества, в итоге было поглощено Евразийским экономическим союзом.

– Россия и дальше будет всячески препятствовать развитию отношений на региональном уровне, – предполагает Расул Жумалы.