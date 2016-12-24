Визит Алмазбека Атамбаева в Узбекистан (фото)

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 24 декабря с рабочим визитом прибыл в город Самарканд. В ходе встречи Алмазбек Атамбаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзияев обсудят вопросы развития двусторонних отношений и обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Президент Кыргызcтана Алмазбек Атамбаев 24 декабря в ходе рабочего визита в Узбекистан возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде.

​Как сообщает пресс-служба президента Кыргызстана, Алмазбек Атамбаев почтил память Ислама Каримова вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым, который также возложил цветы к месту захоронения первого президента Узбекистана.

Далее Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзияев посетили предприятие «Man Auto-Uzbekistan». Они ознакомились с деятельностью совместного узбекско-немецкого предприятия, осмотрели образцы техники, выпускаемой на данном заводе.

Затем президенты Кыргызстана и Узбекистана осмотрели выставку, где были представлены продукты текстильной и автомобильной промышленности Узбекистана, товары народного потребления, производимые на территории страны.

В ходе встречи Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзияев обсудят вопросы развития двусторонних отношений и обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Здесь можно посмотреть фоторепортаж (он будет еще дополняться)

Материал «Азаттыка» (Кыргызской редакции радио «Свобода»)​