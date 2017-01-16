Под Бишкеком произошла страшная авиакатастрофа(видео, фото)

В окрестностях аэропорта «Манас» разбился грузовой самолет турецкой авиакомпании, совершавший посадку для дозаправки. Самолет не долетел до посадочной полосы и упал на близлежащие дома. Число жертв уже превысило 20 человек, большинство из которых местные жители. Из-за происшествия аэропорт «Манас» временно закрыт.

В окрестностях аэропорта «Манас» разбился грузовой самолет, следовавший из Гонконга в Стамбул. Об этом сообщила пресс-секретарь аэропорта Алия Курбанова.

По данным Станции скорой помощи на 9.00 16 января, в районе падения грузового авиалайнера подтверждена гибель 9 взрослых и 6 детей из числа местных жителей, а также одного из пилотов самолета. «В настоящее время оказывается помощь примерно 6 пострадавшим. Список погибших и пострадавших формируется. Кроме 3 реанимобилей станции СМП г. Бишкека, на месте трагедии работают также районные скорые Чуйской области», – сообщил заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Бишкека Егор Борисов.

Как сообщила на своей странице в соцсетях пресс-секретарь МЧС, в результате падения самолета, есть многочисленные жертвы и пострадавшие. «По предварительным, около 15 домов разрушено, есть более 20 погибших. Возгорание на грузовом самолете локализовано.

На место падения самолета, в село Дача-Суу Сокулукского района выехали первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев, глава МЧС Кубатбек Боронов и глава Министерства транспорта и дорог Жамшитбек Калилов», – пишет она.

По данным на 10.00, число жертв крушения грузового самолета близ аэропорта «Манас» достигло 32 человека, 28 из которых – кыргызстанцы. Для расследования трагедии уже создана правительственная комиссия. По последним данным, пострадало 23 жилых дома. Число жертв может увеличиться. Госпитализировано на данный момент пять человек.

По словам Курбановой, самолет должен был совершить в «Манасе» дозаправку. Причины катастрофы выясняются.

Курбанова добавила, что из-за происшествия аэропорт временно закрыт.

Наш корреспондент, находящийся на месте, поговорил с местными жителями. Вот что они рассказывают: Части самолета лежат в нескольк сотнях метрах друг от друга. Шасси в 500 метрах от хвоста. Самолет снижаясь цеплял дома, деревья, крыши, а там где приземлился полностью сравнял с землей десятки домов.

Материал «Азаттыка» (Кыргызской редакции радио «Свобода»)