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Центразия

Под Бишкеком произошла страшная авиакатастрофа(видео, фото)

Фото упавшего самолета.

Фото упавшего самолета.

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В окрестностях аэропорта «Манас» разбился грузовой самолет турецкой авиакомпании, совершавший посадку для дозаправки. Самолет не долетел до посадочной полосы и упал на близлежащие дома. Число жертв уже превысило 20 человек, большинство из которых местные жители. Из-за происшествия аэропорт «Манас» временно закрыт.

В окрестностях аэропорта «Манас» разбился грузовой самолет, следовавший из Гонконга в Стамбул. Об этом сообщила пресс-секретарь аэропорта Алия Курбанова.

По данным Станции скорой помощи на 9.00 16 января, в районе падения грузового авиалайнера подтверждена гибель 9 взрослых и 6 детей из числа местных жителей, а также одного из пилотов самолета. «В настоящее время оказывается помощь примерно 6 пострадавшим. Список погибших и пострадавших формируется. Кроме 3 реанимобилей станции СМП г. Бишкека, на месте трагедии работают также районные скорые Чуйской области», – сообщил заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Бишкека Егор Борисов.

Как сообщила на своей странице в соцсетях пресс-секретарь МЧС, в результате падения самолета, есть многочисленные жертвы и пострадавшие. «По предварительным, около 15 домов разрушено, есть более 20 погибших. Возгорание на грузовом самолете локализовано.
На место падения самолета, в село Дача-Суу Сокулукского района выехали первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев, глава МЧС Кубатбек Боронов и глава Министерства транспорта и дорог Жамшитбек Калилов», – пишет она.

По данным на 10.00, число жертв крушения грузового самолета близ аэропорта «Манас» достигло 32 человека, 28 из которых – кыргызстанцы. Для расследования трагедии уже создана правительственная комиссия. По последним данным, пострадало 23 жилых дома. Число жертв может увеличиться. Госпитализировано на данный момент пять человек.

Видео с места крушения грузового самолета близ аэропорта "Манас"
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По словам Курбановой, самолет должен был совершить в «Манасе» дозаправку. Причины катастрофы выясняются.

Курбанова добавила, что из-за происшествия аэропорт временно закрыт.

Наш корреспондент, находящийся на месте, поговорил с местными жителями. Вот что они рассказывают: Части самолета лежат в нескольк сотнях метрах друг от друга. Шасси в 500 метрах от хвоста. Самолет снижаясь цеплял дома, деревья, крыши, а там где приземлился полностью сравнял с землей десятки домов.

Материал «Азаттыка» (Кыргызской редакции радио «Свобода»)

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