Спецслужбы Кыргызстана больше не подозревают гражданина страны, которого подозревали в совершении теракта в Стамбуле

Государственный комитет национальный безопасности (ГКНБ) Кыргызстана сообщил, что больше не подозревает гражданина страны, чье паспортное фото было опубликовано с предположением о его причастности к теракту в Стамбуле в ночь на 1 января. По их данным, в это время Яхья Машрапов находился в Кыргызстане и после допроса в ГКНБ был отпущен, сообщает «Азаттык».

Кыргызское консульство в Стамбуле требует от ряда турецких СМИ опровержения информации о том, что кыргызский гражданин Яхья Машрапов был якобы причастен к нападению на ночной клуб «Рейна». Сотрудники консульства сообщили «Азаттыку» (Кыргызской редакции радио «Свобода»), что связались с «TRT World», «Йени Шафак» и «Хурриет», призвав их опровергнуть информацию о гражданине Кыргызстана и принести извинения.

Между тем, посол Кыргызстана в Турции Ибрагим Жунусов сообщил «Азаттыку», что власти Турции призвали не обращать внимания на сообщения в СМИ о том, что гражданин Кыргызстана Яхъя Машрапов мог быть причастен к совершению теракта в Стамбуле.

«Мы, как только узнали о кыргызском паспорте, сразу обратились в МИД Турции. Они сказали не обращать внимания на недостоверные сообщения в СМИ и социальных сетях. Сегодня премьер-министр Турции Бинали Йылдырым тоже в парламенте раскритиковал СМИ, потребовав от них распространять только достоверные сведения», – сказал посол Жунусов.

Дипломат добавил, что изначально турецкие СМИ сообщали о казахстанце, затем начали сообщать, что подозреваемый мог быть кыргызстанцем. Теперь передают, что, возможно, это гражданин Таджикистана, Узбекистана или Туркменистана.

Ранее турецкие СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщали, что нападавший предположительно является гражданином Узбекистана или Кыргызстана. Позже в Сети появилась фотография паспорта гражданина Кыргызстана Машрапова, которого называли подозреваемым в нападении.

Ранее отдельные турецкие СМИ распространили видеоролик с подозреваемым в совершении теракта, а также фотографию паспорта гражданина Кыргызстана – Яхъя Машрапова.

Сам Машрапов в интервью изданию Turmush.kg сообщил, что не причастен к теракту в Турции. По его словам, 28 декабря он полетел в Стамбул, а 30 декабря вернулся в Кыргызстан. 31 декабря он был в Кыргызстане и 1 января обратно вылетел в Стамбул. 3 января снова прилетел в Бишкек.

«В аэропорту Стамбула сел в самолет. В это время сотрудники правоохранительных органов сняли меня с самолета. Они допрашивали меня на протяжении одного часа. Рейс до Бишкека задержали. Они объяснили, что допросили меня в связи с терактом в новогоднюю ночь, сказали, что я внешне немного похож на преступника из фото, попросили прощения и посадили меня в самолет», – рассказал он.

Полиция Турции гражданство подозреваемого официально еще не подтверждала. Издание Hürriyet ранее сообщал, что предполагаемый террорист прилетел из Кыргызстана в Стамбул вместе с женой и двумя детьми 20 ноября. Затем они прибыли в город Конья, где арендовали квартиру на три месяца вперед. После публикации полицией фотографий подозреваемого соседи мужчины сообщили о месте его проживания.

Издание «HaberTurk» предполагает, что подозреваемый может быть уйгурской национальности. По данным издания, в новогоднюю ночь нападавший прибыл в клуб на такси из стамбульского района Зейтинбурну. В ходе рейда в районе полиция задержала не менее 12 человек. Среди задержанных граждане Кыргызстана и Узбекистана, сообщил телеканал CNN Turk.​

Ранее «Озодлик» сообщал о проведении обысков в домах узбеков, проживающих в Стамбуле. Как сообщал мобильный репортер нашего радио, после обыска подозрительных на вид мигрантов забрали в департационный центр иностранных граждан в районе Кумкапы (Kumkapi GGM). После введения в Турции чрезвычайного положения вслед за попыткой военного госпереворота 15–16 июля прошлого года, проживающие в этой стране узбеки находились под тщательным наблюдением полиции. В распоряжении «Озодлика» имеются данные о том, что среди задержанных в ходе спецоперации в Турции в июле 2016 года оказались более 100 узбеков, которые незаконно проживали на территории этой страны.

Как сообщают местные СМИ, полиция задержала жену подозреваемого. На допросе она заявила, что узнала о возможной причастности супруга к теракту по новостям, а о его лояльности к террористической группировке «Исламское государство» – не знала.

В ночь на 1 января в Стамбуле произошел теракт. Около часа ночи неизвестный убил полицейского у входа в клуб Reina в районе Ортакёй. Затем он открыл огонь по посетителям дорогого ночного заведения, отмечавшим наступление Нового года. По разным оценкам, в момент нападения в клубе находилось от 500 до 700 человек. Некоторые посетители в попытке спастись прыгали в воды пролива Босфор. В результате вооруженного нападения погибли 39 человек, 69 получили ранения.

По материалам «Азаттыка» (Кыргызской редакции радио «Свобода»)