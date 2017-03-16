«Исламское государство» отступает, но не сдается

Силы коалиции продолжают наступление на удерживаемый «Исламским государством» иракский город Мосул, взятие которого уже не за горами. Ранее коалиция отбила восточную часть города, а теперь ведет наступление на западную половину Мосула.

По словам специального представителя президента США в коалиции по борьбе с «Исламским государством» («ИГ») Бретта Макгерка, экстремистская группировка загнана в ловушку.

–​ Минувшей ночью 9-я дивизия иракской армии в районе Бадуш, к северо-западу от Мосула, перерезала последнюю дорогу из города. Все оставшиеся в Мосуле боевики будут полностью там уничтожены, так как они загнаны в ловушку. Поэтому мы приложим все усилия, чтобы не только одержать победу над ними в Мосуле, но и гарантировать, что эти ребята не смогут скрыться, –​ заявил Бретт Макгерк на прошлой неделе.

События развиваются достаточно медленно, но на то есть веские причины. Как отмечает главный редактор журнала Interpreter Джеймс Миллер, силам коалиции приходится быть очень осторожными, так как «ИГ» в своей борьбе прибегает к помощи смертников, снайперов, использует бортовые самодельные взрывные устройства, минные ловушки.

Реальность такова, что ИГ является захватчиком, гражданские лица — человеческие щиты, но ИГ должно быть побеждено, и нельзя допустить их распространения.

–​ Как результат события развиваются довольно медленно –​ что очень мудро, потому что военное поражение «ИГ» не вызывает никаких сомнений, а каждая смерть в силах коалиции –​ это просто повод для их пропаганды и сильный удар по моральному духу коалиции. Во-вторых, существует также оптимальное соотношение между быстрым освобождением гражданских лиц и попыткой избежать тяжелых боевых действий, которые могут убить мирных жителей... Реальность такова, что «ИГ» является захватчиком, гражданские лица –​ человеческие щиты, но «ИГ» должно быть побеждено, и нельзя допустить их распространения, –​ говорит Джеймс Миллер.

Силам коалиции необходимо быть осторожными и еще по одной причине, возможно еще более значимой. Защита жизни своих солдат определенно имеет первостепенное значение, но у военных действий в Мосуле в конечном итоге будет только один победитель. Проблема в том, что же будет дальше, –​ и в этом плане Джеймс Миллер весьма дальновиден, когда он говорит о необходимости избегать тяжелых потерь среди гражданского населения.

Обеспечение безопасности жизни гражданских лиц –​ основной моральный принцип для любой армии. «ИГ» должно быть побеждено, но победа должна быть одержана силой, которая ниспровергнет зверство вражеских сил. Нравственность должна быть стратегией войны.

Однако при наступлении на Мосул сделать это будет не так-то просто. На бронетехнике иракских сил безопасности (ИСБ) развеваются шиитские флаги. Что еще хуже, бок о бок с ИСБ в боевых действиях участвуют сектантские шиитские ополченцы, которые ранее уничтожали суннитское население в «освобожденных» ими от «ИГ» городах. Больших потерь среди гражданского населения следует избегать любой ценой, чтобы из-за шиитского преследования суннитское население Мосула не пополнило ряды «ИГ», пойдя по стопам многих других иракцев-суннитов.

Оошибка не должна повториться

Как только «ИГ» будет изгнано из Мосула, городу понадобится больше солдат, чем когда-либо. Лучший способ обеспечить постоянный приток новых рекрутов в ряды «ИГ» –​ взять город с полным пренебрежением к жизни его жителей, особенно суннитов. Если это произойдет, войска коалиции тут же одержат победу над «ИГ» в Мосуле, однако сделают город «системой жизнеобеспечения» для ушедших в пустыню боевиков «ИГ».

Однако после того, как «ИГ» отступит в пустыню, все претензии на то, что это государство, –​ улетучатся.

Исламское государство придает огромное значение «даула» — их физической территории. Это было их главным пропагандистским средством для вербовки.

–​ Исламское государство придает огромное значение «даула» –​ их физической территории. Это было их главным пропагандистским средством для вербовки. Теперь халифат, физическое «государство» обречено на падение... но они доказали, что они могут затормозить продвижение коалиции в крупных городах, –​ отмечает Джеймс Миллер.

Тем не менее «ИГ» испытывает большие трудности. Безмятежные дни 2014 года и начала 2015 года, когда казалось, что боевая группировка «ИГ» –​ непобедимая сила, которая привлекает в свои ряды тысячи бойцов каждый месяц, давно прошли.

Но даже когда «ИГ» лишится своего физического «государства», оно не исчезнет с лица земли. Скорее всего, боевики растворятся в пустыне и будут продолжать борьбу оттуда. Группировка превратится из квазигосударственной армии в террористическую группировку, которой всегда была. Она не прекратит свою деятельность. Салафитский джихадизм силен как никогда –​ что показывает продолжающийся успех талибов и многочисленных филиалов «Аль-Каиды».

Одновременно с военной силой должна прийти мягкая сила. Коалиция должна дать ответ риторике «ИГ» о вероломстве шиитов и Запада в отношении суннитов, которых они выставляли в образе жертв. Крайне важно, чтобы военные силы Ближнего Востока взяли на себя ведущую роль в противостоянии риторике –​ что здесь сунниты, шииты и курды являются главными действующими лицами, а не британские, турецкие и американские военные.

Те, кто создал «ИГ», ранее были побеждены в Ираке, но они вернулись в более опасной и сложной форме, потому что рассказываемые ими истории нашли отклик у многих иракцев и сирийцев. Боевики «ИГ» говорили, что иностранные и сектантские силы ответственны за все их несчастья. Эта ошибка не должна повториться.

–​ Сектантство и нарратив о том, что Соединенные Штаты ведут войну против ислама или, по крайней мере, против суннитского ислама, являются самыми главными врагами, которых необходимо одолеть. Однако их невозможно уничтожить бомбардировками, –​ заключает Джеймс Миллер.

В подготовке материала участвовала Алиса Вальсамаки