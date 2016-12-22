Возможный крах «ИГ» и новые угрозы

Пока мировые СМИ вовсю трубят о поражениях «Исламского государства», другие, менее явные угрозы принимают всё более осязаемые формы.

В 2014 году весь мир был встревожен новостями о двух смертельных эпидемиях.

Одна из эпидемий – лихорадка Эбола, другая – экстремистская идеология террористической группировки «Исламское государство» («ИГ»). Эти эпидемии схожи по своей жестокости.

Но само число погибших людей во всем мире от рук «ИГ» относительно невелико. Университет Национального консорциума Мэриленда по изучению терроризма и мер по борьбе с терроризмом подсчитал, что с 2002 по 2013 год «ИГ» и другие, лояльные «ИГ» группировки убили более 33 тысяч человек. Для сравнения: по некоторым подсчетам, в Сирии в период между 2011 и 2016 годом было убито около одного миллиона человек – при этом лишь малая часть из них погибла от рук «ИГ».

Подобно тому, как тема лихорадки Эбола в последний год практически исчезла из публичных дискуссий, вполне возможно, что многие крупные СМИ перестанут говорить об «ИГ» уже через год. Как и с лихорадкой Эбола, внимание средств массовой информации может быть вновь привлечено тогда, когда появятся опасения новой вспышки.

Но что более тревожно в случае с «ИГ», так это то, что из-за концентрации внимания на этой группировке может оказаться оставленной без внимания угроза, которая исходит от террористической организации «Аль-Каида».

Крах «государства»

«Даула», или «государство» – контролируемая «ИГ» территория, – когда–то простиралась от иракского Багдада до сирийского Алеппо. В этом управляемом экстремистами квазигосударстве было и местное управление, и сбор налогов, и пограничный контроль, и разведывательный аппарат.

Однако на данный момент «государство», похоже, разваливается. «ИГ» осаждают со всех сторон. На восточном фронте – поддерживаемая США коалиция иракских шиитских ополчений, курдская Пешмерга, иракское правительство, международные военно-воздушные силы во главе с США. В центре «ИГ» – поддерживаемые США силы сирийской обороны. На западном фронте на «ИГ» наступает Турция.

Велика вероятность того, что контролируемые «ИГ» территории будут отвоеваны к концу 2017 года.

Но означает ли это, что группировка «ИГ» на самом деле может исчезнуть?

Опасность и эффективность «ИГ»​

Несмотря на сообщения СМИ о неизбежном крахе «ИГ», многие эксперты не считают, что с потерей «Исламским государством» территорий в Ираке и Сирии этой группировке придет конец. Причина проста – история. «ИГ» терпело военное поражение и раньше – тогда у группировки было другое имя, – но его возвращение оказалось еще более кровавым.

«ИГ» во многом воплощает в себе самые худшие опасения экспертов по борьбе с терроризмом и правительственных чиновников.

Во-первых, у группировки есть идеология, которая является гораздо более радикальной и апокалиптической, чем у «Аль-Каиды» – ее предшественника.

Во-вторых, «ИГ» контролировало большие по площади территории. Это позволило ему использовать экономические ресурсы небольшого квазигосударства для подпитки своих амбиций, а также снабдило «ИГ» вполне осязаемым символом – как бы олицетворением его идеологии. Имея доступ к нефтепроводам и захваченному американскому оружию, эта территория, по некоторым меркам, представляет более значительную угрозу, чем контролировавшийся талибами до 11 сентября 2001 года Афганистан, которым воспользовалась «Аль-Каида» для проведения своих атак на другой стороне земного шара.

В-третьих, «ИГ» сумело вдохновить своих адептов во всем мире либо отправиться на Ближний Восток, чтобы присоединиться к этой организации, либо совершать террористические акты на своей родине. Этот эффект синдицирования не является ни новым, ни уникальным для «ИГ». Новизна заключается в масштабах насилия и числе симпатизирующих «ИГ», доказавших свою готовность стать мучениками во имя «ИГ». Присягнувшие на верность «ИГ» террористы провели атаки в Соединенных Штатах, Франции, Бельгии, Турции, Великобритании и других странах.

Другими словами, группировка «Исламское государство», пожалуй, более опасна и эффективна, нежели «Аль-Каида» в эпоху своего расцвета. Кроме того, это потенциально следующий этап эволюции для радикальной насильственной формы салафизма, который развивался на протяжении десятилетий.

По мнению ряда экспертов, проинтервьюированных Азаттыком, вероятнее всего, что «ИГ» в этом году ожидает широкомасштабное военное поражение. Как и в случае с лихорадкой Эбола, вполне возможны новые вспышки. Обозреватель газеты National в Абу-Даби Хассан Хассан предупредил, что недавняя победа в Пальмире является прекрасным примером того, как группа, скорее всего, просто уйдет в подполье.

– Они будут действовать в виде банд до тех пор, пока не смогут вновь захватить районы, – говорит Хасан.

Растущая угроза «Аль-Каиды»

Однако реальная и недооцененная проблема заключается в том, что в то время, как «ИГ» ослабевает, «Аль-Каида» – идеологическая конструкция, которая в конечном счете несет ответственность за самую кровавую террористическую атаку в истории США, – набирает силу. Так как международная реакция в отношении «Аль-Каиды» совсем иная, нежели в отношении «ИГ», террористической организации не грозит судьба «Исламского государства».

К тому же, как и в случае с эпидемией Эбола, инфицированные штаммом салафитского джихадизма «ИГ» зачастую быстро гибнут. В случае с «ИГ» жестокость их действий оттолкнула многих мусульман-суннитов и привела в ужас мусульман и немусульман многих течений и национальностей, вступивших в борьбу с движением.

Но странным образом «ИГ», по всей видимости, способствовало выходу «Аль-Каиды» на новый уровень. Многие, не придерживающиеся салафитского мировоззрения, покинули Ближний Восток. На фоне экстремального уровня насилия «ИГ» подход «Аль-Каиды» стал казаться менее радикальным.

– «Аль-Каида» – и, что еще более важно, салафитско-джихадистская идеология и движение – продолжает распространяться; вероятно, это самый быстро растущий сейчас исламский тренд, – отметил в интервью радио «Свобода» научный сотрудник Общества Генри Джексона Кайл Ортон.

В отличие от лихорадки Эбола, идеология «Аль-Каиды» распространилась среди гораздо более широких слоев населения. В частности, в Сирии «Аль-Каида» даже объединилась с нерадикальными элементами сирийского общества. Во время осады Алеппо, например, осуществленное проасадовской коалицией массовое убийство, которое не обошлось без участия России, оказалось в центре внимания СМИ всего мира. В то время как мировые державы не смогли прекратить бомбардировки российских и сирийских военно-воздушных сил, «Аль-Каида» сыграла решающую роль в попытке прорвать блокаду города с внешней стороны. Летом они были в шаге от успеха, когда террористы-смертники «Аль-Каиды» взорвали военные базы, которые с 2012 года осаждались умеренными силами повстанцев. Тогда они практически изменили ход военной кампании против режима Асада на севере.

Как отмечает ученый и активист Насер Веддади, – чья работа нацелена на борьбу с исламским радикализмом – в глазах многих сирийцев связанные с «Аль-Каидой» группировки повстанцев «стали спасителями, и позволил этому произойти Запад».

Как отмечает Веддади, «Аль-Каида» не обманула сирийцев, но «они похожи на пожарного, который приходит в ваш дом, когда он охвачен огнем: Вы не скажете ему, чтобы он перекрыл воду в шланге, потому что вы не согласны с ними, или даже потому, что ты их ненавидишь. Мир, своим бездействием или как вы это назовете, преподнес «Аль-Каида» подарок на блюдечке с голубой каемочкой, дар настоящей защиты людей в час нужды».

Фейсал Итани, старший научный сотрудник Центра Рафика Харири по Ближнему Востоку при Атлантическом совете, согласен с Веддади. Он предполагает, что в скором времени «ИГ» может оказаться в ловушке, чего не скажешь о террористической организации «Аль-Каида», которая, по его словам, менее примечательна и от этого намного более губительна.

Джеймс МИЛЛЕР Алиса ВАЛЬСАМАКИ

Радио «Азаттык» (Казахская редакция радио «Свобода»)