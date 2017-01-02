В Центральной Азии остался единственный президент с советских времен

В Центральной Азии в 2016 году скончались первые президенты Узбекистана и Таджикистана. Нурсултан Назарбаев, начавший править Казахстаном наряду с ними, стал единственным президентом в Центральной Азии и бывшем Советском Союзе, который пришел к власти в советское время.

В Центральной Азии в 2016 году ушли из жизни первые президенты Узбекистана и Таджикистана. В Таджикистане и Кыргызстане состоялись конституционные референдумы. В Туркменистане внесли поправки в Конституцию без всенародного обсуждения. В Казахстане, которым руководит бессменный президент еще с советских времен, еще раз состоялись внеочередные парламентские выборы. Прошедший год также был ознаменован волной протестов, которые вынудили власти в Астане объявить мораторий на земельную реформу.

Узбекистан: смена президента

Главным событием в Узбекистане в 2016 году стала кончина первого президента Узбекистана Ислама Каримова, который правил страной с советских времен на протяжении 27 лет. Официально о его смерти сообщили 2 сентября. На похоронах первого президента Узбекистана из президентов стран региона присутствовали главы Таджикистана и Туркменистана. Первоначально сообщалось, что в церемонии прощания с Исламом Каримовым примет участие и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, однако эта информация была опровергнута. Президент Нурсултан Назарбаев в это время находился на саммите G20 в Китае. Президент России Владимир Путин по пути с саммита заехал в Узбекистан, возложил цветы к могиле Ислама Каримова. Президент Казахстана встретился с членами семьи Ислама Каримова и на тот момент временно исполняющим обязанности президента страны Шавкатом Мирзияевым позже, в первый день Курбан-айта.

Старшая дочь Ислама Каримова Гульнара Каримова отсутствовала на похоронах отца. До настоящего времени точных сведений о ее местонахождении нет.

Согласно Конституции Узбекистана, после смерти Ислама Каримова обязанности президента должны были временно перейти к председателю сената парламента. Однако председатель сената Нигматулла Юлдашев, ссылаясь на свою «неопытность», отказался от этой миссии.

С момента назначения на пост временно исполняющего обязанности президента страны премьер-министр Шавкат Мирзияев стал выдвигать на высокие посты тех, кто был уволен или понижен в должностях при Исламе Каримове. Деятели искусства, подвергшиеся гонениям, с приходом Мирзияева вернулись на сцену. В стране также разрешили выход из гражданства и предусмотрели льготы для представителей бизнеса.

Во внешней политике Мирзияев предпринял попытки наладить отношения с соседними странами. В регионе положительно расценили попытки нового лидера страны по улучшению отношений с соседями, особенно с Кыргызстаном и Таджикистаном. Вскоре после того, как Шавкат Мирзияев был избран президентом, первый официальный визит в Узбекистан совершил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

Таджикистан: укрепление клана Рахмона

Закон «Об Основателе мира и национального единства – Лидере нации», подписанный в 2015 году, в прошлом году был принят в новой редакции. Новый закон дает особые права президенту и членам его семьи и наделяет действующего президента страны Эмомали Рахмона особым статусом - основателя независимого Таджикистана. В высших учебных заведениях страны прошли посвященные Эмомали Рахмону лекции, мероприятия по его чествованию.

В Таджикистане в прошлом году состоялся всенародный референдум по внесению изменений в конституцию, который позволил снять ограничения на выдвижение кандидатуры Эмомали Рахмона для участия в президентских выборах и снизить возрастной ценз для кандидатов на пост президента с 35 до 30 лет. Эта норма позволит старшему сыну президента Таджикистана Рустаму Эмомали выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах.

Дочь президента Озода Рахмон занимала пост заместителя министра иностранных дел до 2016 года. В прошлом году Озода Рахмон дважды назначалась на новые должности. Вначале была назначена на должность руководителя администрации президента, затем стала депутатом сената. Другая дочь Эмомали Рахмона, Рухшона, в прошлом году была назначена заместителем руководителя управления министерства иностранных дел.

В Таджикистане 16 ноября впервые отметили День президента. В этот день чествуют не только президента Эмомали Рахмона, но и всех других глав государства, говорит официальный Душанбе. Однако большинство таджикистанцев не знают другого президента, кроме Эмомали Рахмона.

Первый президент страны Каххар Махкамов скончался в возрасте 84 лет в прошлом году. Каххар Махкамов покинул пост президента за девять дней до объявления независимости Таджикистана в 1991 году, он не вмешивался в политику и не опубликовал свои мемуары.

Таджикистан в 2016 году продолжил строительство Рогунской ГЭС. Россия отказалась от участия в строительстве, но Таджикистан подписал соглашение с Италией. Узбекистан выступил против строительства Рогунской ГЭС и весной 2016 года Шавкат Мирзияев, на тот момент премьер-министр Узбекистана, направил в адрес своего таджикского коллеги официальное письмо, в котором категорически выступил против завершения строительства. Осенью президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял участие в церемонии по изменению русла реки Вахш для строительства Рогунской ГЭС.

После смерти Ислама Каримова официальный Узбекистан еще не высказал своего мнения по этому вопросу. В конце года в Душанбе побывала узбекская делегация, которая приняла участие в обсуждении ряда вопросов по развитию двусторонних отношений.

Туркменистан: к третьему сроку со вторым президентом

В 2016 году исполнилось десять лет со дня смерти первого президента Турменистана Сапармурата Ниязова, известного как «Туркменбаши», который провозглашал себя пожизненным президентом. Осенью этого года уже в пятый раз со дня приобретения независимости были внесены в поправки в Конституцию Туркменистана. В сентябре парламент принял новую Конституцию. Проект документа на протяжении двух лет рассматривала специальная комиссия, которая пришла к заключению, что новая Конституция «гарантирует права гражданам».

​В прежней Конституции Туркменистана не воспрещалось одному и тому же человеку несколько переизбираться на должность президента страны, однако существовали возрастные ограничения для лиц старше 70 лет. Теперь, согласно новой редакции конституции, возрастные ограничения исключены, сохранилось право избираться на неограниченный срок. Продлен срок президентских полномочий с пяти до семи лет.

Стоит отметить, что проект новой конституции Туркменистана не публиковался в СМИ и был принят без всенародного обсуждения.

В Туркменистане 12 февраля 2017 года состоятся президентские выборы. Второй по счету президент страны Гурбангулы Бердымухаммедов намерен участвовать и в следующих президентских выборах. Всего кандидатами в президенты были зарегистрированы девять человек. Кстати, большинство кандидатов оказались чиновниками на уровне заместителей глав области. В Туркменистане в ближайшее время больших изменений не ожидают.

Кыргызстан, расширивший полномочия премьера

В прошлом году путем референдума по Конституции были расширены полномочия премьер-министра. Эксперты связали это с президентскими выборами, которые должны состояться в этом году. В Кыргызстане одно и то же лицо не может быть избрано президентом более одного срока. Есть предположения, что нынешний президент Алмазбек Атамбаев хочет сохранить свое влияние в качестве премьер-министра.

Согласно поправкам к Конституции, глава правительства без обсуждения с президентом и местными советами может самостоятельно решать вопросы, связанные с назначением министров и их увольнением. Премьер-министр также может отклонить законопроекты, увеличивающие расходную часть бюджета. Вместе с тем даже после ухода в отставку премьер и его заместители сохраняют депутатские мандаты.

Кыргызстан в прошлом году денонсировал соглашение с Россией по строительству Камбаратинской ГЭС и Верхне-Нарынского каскада ГЭС из-за того, что российская сторона не сможет своевременно завершить строительство. Кыргызстан должен выплатить российской стороне 37 миллионов долларов компенсации ее расходов за одностороннюю денонсацию соглашений. Однако члены депутатской комиссии, созданной для проверки расходов на строительство ГЭС, говорят, что расходов оказалось в два раза меньше. Споры все еще продолжаются.

Кыргызстан переживший две революции, в прошлом году предпринял еще одну попытку вернуть в страну бывшего президента страны Курманбека Бакиева, бежавшего в Беларусь в 2010 году. Однако официальный Минск сообщил, что не могут выдать его, потому что ему уже предоставлено гражданство Беларуси.

Казахстан: земельная реформа отложена

Казахстан в прошлом году провел досрочные парламентские выборы, однако вновь избранный мажилис на 40 процентов состоит из прежних депутатов. Депутаты старого парламента заявляли, что досрочные парламентские выборы помогут эффективно преодолеть мировой кризис. Если бы выборы состоялись своевременно, то должны были пройти в этом году. Эксперты тогда предсказывали, что состав мажилиса не претерпит больших изменений даже в случае проведения выборов своевременно.

В прошлом году волна протестов в Казахстане против земельной реформы вынудила власти пойти на уступки. Весной правительство сообщило о планах по продаже с 1 июля сельскохозяйственных угодий в частную собственность и о продлении срока аренды таких земель иностранцам с 10 до 25 лет. Вспыхнули акции протеста в апреле и мае в нескольких городах, и земельную реформу отложили. Правительством была создана комиссия по обсуждению земельной реформы, был объявлен мораторий на реформу на пять лет. Двое активистов митингов, Макс Бокаев и Талгат Аян, были привлечены к суду и приговорены к тюремным срокам.

В Кыргызстане и Таджикистане есть практика передачи сельхозугодий в аренду иностранцам. Эксперты считают, что казахстанское правительство, прежде чем объявить о планах по приватизации и предоставлению в аренду аграрных земель, должны были изучить, какой будет реакция населения.

Дочь президента Казахстана Дарига Назарбаева в прошлом году была назначена на новую должность. За последние три года она сменила три должности. В 2014 году Дарига Назарбаева была вице-спикером мажилиса парламента, в 2015 году ее назначили заместителем премьер-министра. В 2016 году Дарига Назарбаева стала депутатом сената.

В Центральной Азии есть уже пример, когда сбываются прогнозы о преемнике. О том, что будущим президентом Узбекистана станет Шавкат Мирзияев, начали говорить еще в 2013 году. Однако говорить что-либо о других странах в регионе пока сложно. Между тем Нурсултан Назарбаев после смерти Ислама Каримова является единственным президентом, остающимся у власти с советских времен не только в Центральной Азии, но и на всем постсоветском пространстве.

Материал «Азаттыка» (Казахской редакции радио «Свобода»)