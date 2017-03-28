В школах Казахстана расширяют количество предметов на английском языке

Министр образования и науки Казахстана заявил, что планируемое правительством преподавание предметов в школах на английском языке будет проводиться «по согласованию с родителями». Об этом Ерлан Сагадиев заявил сегодня на встрече в Алматы с представителями педагогической общественности.

С 2018 года власти планируют перевести преподавание естественных наук в школах на английский язык независимо от языка обучения, тогда как предмет «История Казахстана» в старших классах будет изучаться на казахском языке, предмет «Всемирная история» — на русском языке.

«Планируется, что уже осенью этого года сотни новых классов перейдут на английский язык. 2 700 учителей сегодня уже преподают на английском в более чем 120 школах. Преподавание предметов на английском языке будет организовано только на добровольной основе, с письменного согласия родителей», – цитирует Сагадиева новостной сайт Informburo. Он добавил при этом, что казахский язык «остается в приоритете».

Министр рассказал, что с этого года планируется организация языковых курсов для более пяти тысяч учителей-предметников. По словам Ерлана Сагадиева, окончательные сроки и график перехода на преподавание четырех предметов на английском языке в старших классах школы будут объявлены в конце 2018 года.