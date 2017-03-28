Азиада-2017: Туркменские власти изменили изображение талисмана игр

Власти Туркменистана изменили изображение официального талисмана Азиады-2017 года, международного состязания, которое пройдет в сентябре этого года в Ашхабаде. 26 марта новое изображение было представлено общественности и утверждено оргкомитетом V Азиатских игр.

Корректировка изображения талисмана крупнейшего в истории Туркменского государства международного спортивного соревнования последовало вслед за критикой президента страны, который на прошлой неделе высказал замечания и предложения по поводу представленных эскизов.

Предыдущий официальный талисман Азиады-2017 был утвержден еще в начале января. Тогда государственные СМИ сообщали, что талисман игр – веселый, дружелюбный щенок с купированными ушами и хвостом должен стать всеобщий любимцем на спортивном мероприятии, подчеркнув, что изображение алабая, зеленого цвета в национальном красном халате и шапочке, а также спортивной одежде созданы по мотивам традиционных декоративных элементов национального прикладного искусства, но творчески переосмысленных в стилистике современного дизайна.

Сообщается, что новая версия талисмана также изображает туркменскую собаку, но отличается отсутствием зеленого цвета на мордочке и теле собаки, но национальная шапочка и халат остались неизменным дополнением образа, специально созданного для спортивного состязания. Сохранилось и имя талисмана Азиады-2017 года, Вепалы (Верный).

Напомним, в рамках Азиады-2017 состоятся состязания по 21 виду спорта, в которых примут участие спортсмены из более чем 60 стран мира.