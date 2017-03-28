В Кыргызстане партия «Ата Мекен» судится с президентом

В Кыргызстане партия «Ата Мекен», возглавляемая оппозиционным политиком Омурбеком Текебаевым, который находится под стражей по обвинению в коррупции, судится с президентом страны Алмазбеком Атамбаевым. В Первомайском районном суде Бишкека 27 марта состоялось очередное заседание по рассмотрению иска партии «Ата Мекен».

Юрист партии Канатбек Азиз сообщил Азаттыку (Кыргызской редакции Радио Свобода), что суд назначил лингвистическую экспертизу фразы «вонючая партия». Заключение эксперты должны предоставить в течение одного месяца.

Ранее представитель президента в суде Айжан Кадырова сообщила, что в выступлении Атамбаева партия «Ата Мекен» не упоминалась. «Я сама просмотрела видео. В выступлении Атамбаева нет ни одного слова об Омурбеке Текебаеве или партии "Ата Мекен"», – сказала она.

Представители партии подали иск в суд после заявлений президента на церемонии вручения государственных наград 6 марта. В партии сочли, что эти слова были сказаны в адрес «Ата Мекена».

Несколько активистов партии «Ата Мекен» в последние месяцы столкнулись с обвинениями уголовного характера. Лидер партии Омурбек Текебаев, которого однопартийцы выдвинули кандидатом в президенты, с конца февраля находится в следственном изоляторе. Сторонники Текебаева считают, что уголовное дело против него власти завели для того, чтобы отстранить его от избирательной кампании (президентские выборы назначены на ноябрь 2017 года).